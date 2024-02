IN CIBO CIVITAS – Al via il primo Tavolo sulle politiche locali del cibo a Castelbuono

Il Comune di Castelbuono invita la cittadinanza al primo Tavolo sulle politiche locali del cibo che si terrà sabato 24 febbraio alle ore 11 presso l’aula Consiliare “Vincenzo Carollo” del Palazzo Comunale di Via S. Anna, 25.

Oltre alle dieci realtà virtuose che sono state coinvolte nella mappatura Circular City Selfie, parteciperanno al tavolo gli stakeholder del territorio interessati alla tematica. Si considera questo il primo passo per l’avvio dei successivi Tavoli sulle politiche locali del cibo che coinvolgeranno i servizi comunali, i membri del privato sociale e associazioni giovanili per la definizione di food policies e la proposta di attività – con e per la cittadinanza – legate al tema dei sistemi alimentari sostenibili.

Il primo Tavolo è inoltre finalizzato a fare conoscere il bando re-granting del progetto In cibo Civitas, che ha l’obiettivo di premiare e rendere possibili le idee di realtà giovanili formali e non formali volte a sviluppare attività di informazione e campaigning legate al tema del cibo sostenibile. I protagonisti del cambiamento, infatti, non possono che essere i giovani e il progetto mira ad aiutarli nell’acquisizione di competenze green nei settori inerenti alla filiera del cibo.

L’incontro è organizzato nell’ambito di “In Cibo Civitas: Empowerment, Azioni, Territorio per una cittadinanza che nutre il futuro”, progetto promosso da Associazione LVIA in collaborazione con Slow Food Italia, Comune di Torino, Comune di Castelbuono, Comune di Firenze, Comune di Forlì, Comune di Cesena, Comune di Cuneo, Comune di Borgo San Lorenzo, ImpactSkills, Università degli Studi di Torino (UniTo), Dipartimento di Filosofia e Scienze dell’Educazione (DISEF) e riceve il sostegno dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo.