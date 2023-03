In distribuzione su tutte le piattaforme il volume “Incisioni” di Massimiliano Città

E’ in distribuzione su tutte le piattaforme il volume “Incisioni” (L’Erudita Edizioni) che raccoglie storie e vicende, maturate negli ultimi anni e condotte al ritmo di un sudato blues.

Come dice Gian Luigi Beccaria, nel suo mirabile saggio “In contrattempo” uscito per Einaudi,”La magia dello scrittore sta nel saper trovare l’infinito nelle cose semplici, concentrare, isolare il valore ontologico di tutto ciò che esiste, ma senza assolutizzarlo, bensí rispettandolo nel suo essere, rispettando il “minimo”, perché ha una sua importanza ed essenzialità.”

“Ho provato, partendo da spunti reali, seguendo le tracce di particolari artisti, del mondo che ruota loro intorno, dei margini che li definiscono e talvolta li rimbalzano oltre, restituendoli ad immagini troppo reali per potere essere accettate, ecco, ho provato a ricostruire qualche accordo differente che possa risuonare o forse ancor di più ambiziosamente scavare dentro, condotto dal vostro occhio,

a voi dire se sia riuscito nell’intento.”





– Massimiliano Città, 2022 – L’erudita – pp. 127 – € 17,00.

“Ci vorrebbe un blues, con una voce graffiante che non vuole essere più ascoltata o con la voce di una delle cantanti più brave, zia Bessie. Ci vorrebbe la musica di Whitney Houston, capace di curare i dilemmi della vita, o la voce del signor Lennon, che ha ormai dimenticato Dio.

Massimiliano Città racconta storie testimoni di una vita difficile, che hanno come centro la musica, quella musica che ti entra nell’anima, quella di cui non puoi fare a meno, quasi fosse acqua nel deserto. Musica, droga, prostituzione, razzismo, ma anche amicizia, amore, devozione, famiglia.

Ogni racconto è una canzone e ogni canzone è un piccolo mondo, un fiume di parole sostenute dal ritmo: Incisioni raccoglie queste canzoni per diventare un libro che racchiude le più grandi colonne sonore della nostra vita.”