In pensione la dott.ssa Maria Bertola. I ringraziamenti da parte di un suo paziente

Pubblichiamo di seguito la lettera di ringraziamento che il sig. Angelo Puccia ha voluto dedicare al suo medico di base la dott.ssa Bertola che è andata da pochi giorni in pensione.

Un ringraziamento dovuto e sincero alla dottoressa Maria Bertola per i suoi anni di attività. Per la costanza, la determinazione, per essere stata il vero punto di riferimento delle famiglie castelbuonesi, per

non aver mai mollato neanche nel periodo della pandemia.

Grazie per essere stata in tutti questi anni la grande professionista che è, per essersi presa cura della salute e del benessere di tanti cittadini che la portano nel cuore e rivolgeranno a lei un pensiero sempre grato e colmo di stima.

Grazie per il rigore deontologico con cui ha svolto la sua missione, sempre attenta ad ogni sintomo, anche il più piccolo, sempre pronta ad approfondire e scrutare la salute del suo assistito. Grazie per l’attenzione, la disponibilità, la sensibilità con cui ogni paziente è stato accolto nel suo ambulatorio. Ogni stagione della vita ha le sue problematiche e lei, trattando il paziente come essere umano prima che come portatore di sintomi, ci ha aiutati ad affrontarle e a risolverle o conviverci nel modo migliore. Grazie per il tempo che ha dedicato ad ognuno di noi assistiti.

Le auguro salute e serenità. Buona vita, dott. ssa Bertola!”.

Una suo paziente da tanti anni, Angelo Puccia