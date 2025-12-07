“In Principio era creta”. All’Osterio Magno le opere di Santo Stefano di Camastra raccontano la Natività

La mostra curata dalla Cooperativa Il Segno sarà visitabile dall’8 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026

Sarà inaugurata lunedì 8 dicembre alle ore 20, all’Osterio Magno di Cefalù, la mostra “In Principio era Creta. Il Presepe nell’arte decorativa di Santo Stefano”, curata dalla Cooperativa Sociale Il Segno. L’esposizione, inserita nel circuito “La Via dei Presepi”, raccoglie una selezione di manufatti realizzati nello stile inconfondibile della ceramica di Santo Stefano di Camastra (ME), una tradizione che da secoli caratterizza e racconta la comunità.

Opere nate dalla materia e dalla storia: colori vivi, decori antichi e forme che conservano la memoria di un territorio che, grazie alle sue terre ricche di argilla e alla posizione strategica sul mare, ha saputo sviluppare una produzione fiorente, apprezzata oltre i confini nazionali.

Quest’anno, in occasione del Natale, la Cooperativa Il Segno ha coinvolto artigiani, botteghe ed il Liceo Artistico Regionale “Ciro M. Esposito” di S. Stefano di Camastra, unendo la tradizione presepiale all’arte della ceramica dando vita ad un percorso che invita a riscoprire gesti antichi e semplici che generano opere uniche. L’artigianato e l’arte diventano strumento per raccontare, con delicatezza e profondità, il Mistero della Natività.

Il Segno ringrazia il sig. Rocco Farina, il Liceo Artistico e la Scuola Media Regionale “Ciro Michele Esposito” di S. Stefano di Camastra, le Ceramiche “Ferrigno”, le Ceramiche “Le Terrecotte del sole” e le Ceramiche “La Maga” per aver accettato di partecipare all’esposizione.

Il visitatore sarà guidato da immagini e suggestioni sonore in un viaggio dentro una delle più antiche arti manifatturiere, dove l’uomo plasma la creta e la trasforma in oggetti che prendono vita dall’ingegno e dal cuore dell’artista. Così come “Un germoglio spunterà”, la gioia di una nuova Vita che nasce si intreccia con la continuità di una tradizione che ancora oggi emoziona gli animi.La mostra sarà aperta tutti i giorni dalle 15.30 alle 18.30 (escluso il giorno di Natale) fino al 6 gennaio 2026, con ticket dedicato o incluso negli Itinerari di Visita della Cattedrale di Cefalù. L’ingresso è gratuito per i residenti a Cefalù, a S. Stefano di Camastra e nei comuni della Diocesi di Cefalù.