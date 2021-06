In programma a settembre la II° edizione del Gran Galà del Teatro Dialettale “Premio Regionale Città di Castelbuono”

Settembre è il mese dedicato alla II° edizione del Gran Galà del Teatro Dialettale “Premio Regionale Città di Castelbuono”, il quale avrà luogo nelle giornate di venerdì 10, sabato 11 e domenica 12 settembre 2021 nella suggestiva cornice castelbuonese.

Grazie alle 116 Compagnie Teatrali amatoriali in gara e alle oltre 1.520 persone coinvolte provenienti dall’intero territorio siciliano, il Gran Galà del Teatro Dialettale “Premio Regionale Città di Castelbuono” è ufficialmente divenuta la seconda rassegna, a livello nazionale, per partecipazione di Compagnie Teatrali, appena dietro lo storico “Premio Nazionale Portici in Teatro” del territorio partenopeo.

Oltre il Premio Migliore Spettacolo Social – che ha visto il primato della Compagnia Teatrale Jonica di Riposto con lo spettacolo “U sapiti com’è” – già assegnato grazie alla numerosa partecipazione del popolo social, sono ancora 22 i riconoscimenti in palio che verranno assegnati dalla giuria tecnica presieduta dall’attore Antonino Macaluso e che vanta attori affermati nel panorama nazionale, esponenti della critica teatrale e del giornalismo di settore.

Nonostante l’evoluzione della situazione pandemia da Covid-19 non abbia negli ultimi mesi dato alcuna certezza sulla possibilità di svolgimento di manifestazioni che vedano una grande partecipazione popolare, come appunto il Gran Galà del Teatro Dialettale “Premio Regionale Città di Castelbuono”, la grande macchina organizzativa non si è arrestata neanche per un istante. Il programma della kermesse si snoderà su tre giornate fitte di appuntamenti: Press conference, Opening Ceremony, Red carpet, Corner interviste, Awards Ceremony – la cui location ufficiale diviene Piazza Castello dominata dallo scenografico maniero – Teatro in Fiera, Teatro in Galleria, Theatral show e tanti altri.

In questo contesto si inserisce un interessante Convention dove autorevoli relatori parleranno di Teatro, non solo come mezzo ricreativo ma anche come strumento di socializzazione e di espressione creativa. L’organizzazione dell’intero evento e di tutti gli appuntamenti connessi saranno disciplinati da un apposito protocollo conforme alla normativa vigente in materia di contenimento e prevenzione dell’emergenza da Covid-19, soprattutto al fine di tutelare la nostra salute e di consentire ad ognuno di trascorrere del tempo in totale serenità.

L’audacia e la speranza che in questi mesi ci stanno invogliano ad organizzare questo importante appuntamento, diventino quell’atteso momento d’incontro reale arricchito dalla magia del Teatro.