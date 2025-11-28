In vendita la Christmas Box #Ypsi26: solo 100 pezzi per un regalo unico e super limited edition

anche quest’anno risuona la nostra canzone di Natale. E porta con sé una sorpresa attesissima: la Christmas Box Ypsi26 Limited Edition, disponibile da oggi alle ore 15:00 al prezzo di 130€ + spese di spedizione.
Un cofanetto esclusivo, prodotto in soli 100 pezzi, che racchiude gadget unici, artigianato siciliano e – soprattutto – il super early bird pass per tutti i live del Festival Ypsigrock 2026 (6–9 agosto 2026).

Una box pensata per chi desidera regalare o regalarsi un’esperienza irripetibile, un frammento di futuro già intriso di nostalgia.

🎁 Cosa contiene la Christmas Box #Ypsi26

All’interno troverai:

  • Card plastificata numerata #Ypsi26 (limited edition)
    Vale come ingresso per una persona a tutti i live del festival 2026.
  • Portachiavi/portabadge #Ypsi26
    Con chiusura a moschettone, edizione limitata.
  • Shopper #Ypsi26
    In cotone naturale premium, color giallo, serigrafia a tre colori, 38×42 cm, manici lunghi.
  • Addobbo natalizio #Ypsi26
    Stampa a colori su multistrato di pioppo, prodotto artigianale Made in Sicily, 8×10 cm.
  • Stampa deluxe dell’artwork ufficiale #Ypsi26
    Firmata dall’artista polacca Joanna Gniady, su cartoncino martellato Turner – Tintoretto gesso.
    Misure 17×17 cm con passe-partout bianco da 1,5 cm, custodita in tasca protettiva tipo copertina per vinile 45 giri.
  • Buono sconto da 5€
    Valido per acquisti da minimo 20€ sul merchandise ufficiale durante i giorni del festival.
  • Una spilletta
  • Un adesivo
  • Cadeau esclusivo offert da Fiasconaro
    Un panettoncino mignon da 100g in edizione limitata #Ypsi26.

👉 ACQUISTA QUI DALLE 15:00 DI OGGI

Avrete tempo fino al 4 dicembre (salvo sold out anticipato) per assicurarvi la Christmas Box.
Le spedizioni partiranno dal 15 dicembre: faremo di tutto per consegnarvela in tempo, ma non possiamo garantire l’arrivo prima di Natale, soprattutto per le spedizioni internazionali.

Non esitate. Ypsi è sempre una buona idea.

