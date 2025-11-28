In vendita la Christmas Box #Ypsi26: solo 100 pezzi per un regalo unico e super limited edition
anche quest’anno risuona la nostra canzone di Natale. E porta con sé una sorpresa attesissima: la Christmas Box Ypsi26 Limited Edition, disponibile da oggi alle ore 15:00 al prezzo di 130€ + spese di spedizione.
Un cofanetto esclusivo, prodotto in soli 100 pezzi, che racchiude gadget unici, artigianato siciliano e – soprattutto – il super early bird pass per tutti i live del Festival Ypsigrock 2026 (6–9 agosto 2026).
Una box pensata per chi desidera regalare o regalarsi un’esperienza irripetibile, un frammento di futuro già intriso di nostalgia.
🎁 Cosa contiene la Christmas Box #Ypsi26
All’interno troverai:
- Card plastificata numerata #Ypsi26 (limited edition)
Vale come ingresso per una persona a tutti i live del festival 2026.
- Portachiavi/portabadge #Ypsi26
Con chiusura a moschettone, edizione limitata.
- Shopper #Ypsi26
In cotone naturale premium, color giallo, serigrafia a tre colori, 38×42 cm, manici lunghi.
- Addobbo natalizio #Ypsi26
Stampa a colori su multistrato di pioppo, prodotto artigianale Made in Sicily, 8×10 cm.
- Stampa deluxe dell’artwork ufficiale #Ypsi26
Firmata dall’artista polacca Joanna Gniady, su cartoncino martellato Turner – Tintoretto gesso.
Misure 17×17 cm con passe-partout bianco da 1,5 cm, custodita in tasca protettiva tipo copertina per vinile 45 giri.
- Buono sconto da 5€
Valido per acquisti da minimo 20€ sul merchandise ufficiale durante i giorni del festival.
- Una spilletta
- Un adesivo
- Cadeau esclusivo offert da Fiasconaro
Un panettoncino mignon da 100g in edizione limitata #Ypsi26.
👉 ACQUISTA QUI DALLE 15:00 DI OGGI
Avrete tempo fino al 4 dicembre (salvo sold out anticipato) per assicurarvi la Christmas Box.
Le spedizioni partiranno dal 15 dicembre: faremo di tutto per consegnarvela in tempo, ma non possiamo garantire l’arrivo prima di Natale, soprattutto per le spedizioni internazionali.
Non esitate. Ypsi è sempre una buona idea.
Caricamento articoli correlati...