In viale Castello una panchina gigante per la Pace

Nel week end di Pasqua, su iniziativa dell’associazione Ristoratori di Castelbuono e dell’Amministrazione comunale, verrà installata e inaugurata nell’area adiacente al viale Castello, la “Panchina gigante della Pace e per l’inclusione di tutti i popoli”.

“Castelbuono è terra di Pace”: questo è il messaggio che riceve chiunque entri nel nostro territorio comunale – ha affermato l’assessore Guarcello – i simboli della Pace sono presenti nei tre ingressi principali del paese da oltre un ventennio e l’idea della Panchina suggerita dal sindaco Cicero continua quel percorso di simboli importanti e indispensabili per mantenere sempre accesa l’attenzione su argomenti sensibili come il rispetto umano.

Ringraziamo l’associazione Ristoratori per aver portato avanti questo progetto e per la cura della stessa nei prossimi anni.

Pace tra gli uomini e rispetto degli esseri umani: questo è il significato principale della nuova installazione, in un momento di forte tensione nel nostro continente con le notizie che arrivano dall’Ucraina. I nostri valori come Comunità sono forti e costanti, i colori della Pace da adesso saranno presenti in maniera forte e i cittadini o i turisti li porteranno con sé nelle varie foto scattate.

La panchina è alta 2 metri e larga 3 metri, con profondità 1,60 metri, ed è dipinta con i colori della bandiera della Pace, realizzata dagli artigiani maestri del legno della ditta Vignieri che hanno collaborato insieme al maestro Cordone per la parte strutturale e la ditta Battaglia per la base dove sarà poggiata.

L’inaugurazione è prevista per sabato 16 alle ore 17:00, giornata doppiamente significativa in vista dell’avvento pasquale.