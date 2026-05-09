INAF e GAL Hassin insieme per innovazione e sviluppo scientifico

Firmato l’Accordo Quadro tra la Fondazione GAL Hassin e l’Istituto Nazionale di Astrofisica che porterà alla realizzazione di importanti progetti anche a livello internazionale

Il 29 aprile 2026 l’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF), con deliberazione n. 41 del suo Consiglio di Amministrazione, ha approvato l’Accordo Quadro tra INAF e Fondazione GAL Hassin – Centro Internazionale per le Scienze Astronomiche finalizzato a sviluppare tematiche di comune interesse, allo scambio di conoscenze scientifiche, alla realizzazione di progetti con l’utilizzo anche di strumentazioni comuni e a diffondere i risultati e le innovazioni nel contesto nazionale e internazionale.

L’accordo, sottoscritto dal Presidente dell’INAF Prof. Roberto Ragazzoni e dal Presidente della Fondazione GAL Hassin Dott. Giuseppe Mogavero, prevede inoltre la predisposizione di azioni sinergiche volte a favorire l’integrazione tra la didattica e la ricerca, favorendo l’organizzazione di momenti di incontro e di confronto di elevato profilo, eventi e divulgazione scientifica.

“Al di là del formale accordo – dice il Presidente Giuseppe Mogavero – è dal suo nascere che il GAL Hassin intrattiene solidi rapporti di collaborazione con L’Istituto Nazionale di Astrofisica, iniziato con la Presidenza INAF di Giovanni “Nanni” Bignami che garantì, nel 2015, un contributo triennale del MIUR di 500 mila euro per l’avvio delle attività del Centro, collaborazione proseguita poi con il Presidente INAF Nichi D’Amico che diede un forte sostegno a tutto quanto si progettava e orientò verso gli intendimenti programmatori che, allora, si definivano per il futuro. oggi, con il Presidente INAF Roberto Ragazzoni, Premio GAL Hassin 2012 e componente storico del Comitato Scientifico della Fondazione”.

Grandi progetti e strumentazioni di ultima generazione. Questo è il nuovo impegno nella ricerca astrofisica e nella comunicazione scientifica tra INAF e GAL Hassin.

Fonte: https://galhassin.it/inaf-e-gal-hassin-insieme-per-innovazione-e-sviluppo-scientifico/