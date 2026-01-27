Inaugurato il Sentiero dei Borghi: nuovo itinerario tra Scillato e Collesano nel cuore delle Madonie

Inaugurato il Sentiero dei Borghi, nuovo itinerario escursionistico di circa dieci chilometri tra Scillato e Collesano, nel cuore del Madonie UNESCO Global Geopark. Il percorso attraversa i borghi rurali Eras B ed Eras C e offre una lettura unica del paesaggio, unendo natura, storia e memoria della ruralità scillatese.

L’iniziativa, promossa dall’Amministrazione Comunale di Scillato con il Sindaco Giuliano Cortina, si colloca in una visione strategica volta a valorizzare il territorio come strumento di partecipazione sociale, inclusione e turismo responsabile. Il tracciato sfrutta sentieri e viabilità minore, accessibile anche agli escursionisti meno esperti, e consente di scoprire luoghi significativi come Monte Fanusi, le Sorgenti di Scillato (1898) e gli scavi neolitici di Vallone Inferno, oltre a reperti bellici della Seconda guerra mondiale.

L’inaugurazione è stata condivisa con il Club Alpino Italiano – Sezione di Cefalù, affiancata dalle Sezioni CAI di Polizzi e Palermo, in un momento simbolico che ha sottolineato il valore della collaborazione tra istituzioni e associazioni. Prezioso il contributo di Giovanni Capizzi e Giuseppe Vinci, tra i promotori dell’iniziativa.

Esprime parole di compiacimento il Presidente dell’Ente Parco delle Madonie, Giuseppe Ferrarello:

“Con il Sentiero dei Borghi affermiamo una visione chiara: il territorio si tutela rendendolo conosciuto, vissuto e rispettato. Questo percorso unisce paesaggio, storia e comunità, trasformando la memoria dei borghi rurali in una risorsa per il presente e per il futuro. Un sentito ringraziamento va al Sindaco Giuliano Cortina e alla sua Amministrazione Comunale per l’impegno costante nella valorizzazione del territorio, nella promozione della cultura dell’accoglienza e nella costruzione di opportunità sostenibili per le comunità locali. È così che il Parco delle Madonie promuove uno sviluppo autentico, capace di attrarre visitatori consapevoli e, al tempo stesso, di rafforzare l’identità delle aree interne”.

Il Sentiero dei Borghi non è soltanto un nuovo tracciato escursionistico, ma un autentico viaggio nella memoria collettiva. Case in pietra, viabilità minore, tracciati storici e testimonianze di una ruralità oggi silenziosa accompagnano il camminatore lungo un percorso accessibile e fruibile tutto l’anno, grazie ai ridotti dislivelli e alla morfologia dolce del territorio. Un itinerario pensato per escursionisti, appassionati della passeggiata e della mountain bike, ma anche per chi desidera praticare un turismo lento, inclusivo e rispettoso.

Il Sentiero dei Borghi rappresenta così una nuova opportunità di crescita sostenibile, capace di coniugare valorizzazione culturale, tutela ambientale e promozione turistica del territorio scillatese, nel pieno rispetto dei valori del Madonie UNESCO Global Geopark.