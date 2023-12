Inaugurazione del circolo Giovani Democratici Madonie

Oggi 22 dicembre, alle ore 17:00, presso Palazzo Pottino, sito a Petralia Soprana, comincerà ufficialmente il percorso dei giovani democratici delle Madonie, e quindi di una nuova realtà giovanile. Infatti, sarà il primo circolo ufficiale ad essere inaugurato nel nostro territorio.

In un momento storico come quello attuale, in cui i giovani scappano non solo dalla politica ma anche e soprattutto dai propri paesi natii, lanciare segnali di politica attiva rappresenta un concreto e tangibile spunto di speranza e cambiamento volto tanto a creare nuove possibilità di aggregazione giovanile e di arricchimento sociale, quanto nuove esperienza politiche in grado di costruire una visione territoriale comune a tutti i paesi madoniti nei quali ogni componente di questo circolo rispettivamente dovrà appartenere.

In questo senso, si cercherà di avviare un comune lavoro in grado di mettere sul piano del dibattito pubblico temi fondamentali per il futuro di un territorio ricco di storia, cultura e di speranza.

Il dibattito prenderà le mosse dagli interventi di: Giorgio Ricotta che discuterà sul tema peculiare del rapporto tra “i giovani e la politica”; Marica Di Maria che si occuperà del cruciale tema inerente avente ad oggetto il “ruolo della donna in politica“; a seguire Simone Macaluso affronterà “le connessioni interurbane e abbattimento barriere architettoniche“. A moderare l’incontro sarà Pietro Macaluso, il quale infine affiderà le conclusioni a Filippo Fiorentino.

Alla luce dei temi trattati prenderà avvio, ci auguriamo, un pubblico dibattito che, oltre a prevedere interventi istituzionali, lascerà la parola altresì al pubblico presente.

In questo senso, ampio spazio sarà dedicato agli interventi dal pubblico proprio perché crediamo fortemente nell’importanza delle occasioni di dibattito: momenti inevitabili per la concreta realizzazione della tanto osannata democrazia.

Vi invitiamo a partecipare, a venerdì!