Inaugurazione del Giardino Botanico Montano nella Pineta Comunale di Petralia Sottana

Sarà inaugurato giovedì 23 ottobre alle ore 11:00 il Giardino Botanico Montano all’interno della Pineta comunale di Petralia Sottana.

Ancora una volta, una collaborazione fra enti preposti alla promozione, salvaguardia e riqualificazione di spazi pubblici che verranno messi a disposizione dei visitatori e utilizzati a scopi didattici.

Dice Piero Polito, sindaco del Comune di Petralia Sottana:

“Ritengo un passaggio importante l’inaugurazione del Giardino Botanico Montano. È una dimostrazione di come la sinergia fra gli enti possa valorizzare il nostro patrimonio naturale. Ringrazio il prof. Schicchi per la qualificata collaborazione scientifica e il commissario Caltagirone per la generosa opera di promozione dell’iniziativa.

Un traguardo che si inserisce nell’opera di valorizzazione della pineta comunale intrapresa dall’amministrazione, che oltre alla riapertura del punto di ristoro e alla sostituzione della staccionata, vedrà a breve la sostituzione dell’illuminazione pubblica.”

L’area diverrà così un itinerario naturalistico e didattico, con pannelli dedicati alla variegata flora e fauna presenti.

Dichiara il professore Rosario Schicchi:

“L’Orto Botanico ha accolto con entusiasmo l’invito dell’Ente Parco e del Comune di Petralia Sottana, contribuendo a valorizzare una parte significativa della biodiversità vegetale presente nel territorio delle Madonie, rappresentata all’interno del Giardino Botanico Montano.

Questa iniziativa rappresenta un passo importante nella promozione e conservazione della flora locale. Nei prossimi anni, si prevede un ulteriore arricchimento del patrimonio vegetale anche attraverso l’introduzione attenta e selezionata di nuove specie forestali, arboree e arbustive, con particolare attenzione a quelle endemiche e rare del comprensorio madonita.”

La convenzione è stata siglata tra l’Ente Parco delle Madonie, l’Università di Palermo – SIMUA e il Comune di Petralia Sottana, che in collaborazione con l’Orto Botanico di Palermo hanno realizzato l’itinerario naturalistico.

Conclude Salvatore Caltagirone, commissario dell’Ente Parco: