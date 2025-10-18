Inaugurazione del Giardino Botanico Montano nella Pineta Comunale di Petralia Sottana
Sarà inaugurato giovedì 23 ottobre alle ore 11:00 il Giardino Botanico Montano all’interno della Pineta comunale di Petralia Sottana.
Ancora una volta, una collaborazione fra enti preposti alla promozione, salvaguardia e riqualificazione di spazi pubblici che verranno messi a disposizione dei visitatori e utilizzati a scopi didattici.
Dice Piero Polito, sindaco del Comune di Petralia Sottana:
“Ritengo un passaggio importante l’inaugurazione del Giardino Botanico Montano. È una dimostrazione di come la sinergia fra gli enti possa valorizzare il nostro patrimonio naturale. Ringrazio il prof. Schicchi per la qualificata collaborazione scientifica e il commissario Caltagirone per la generosa opera di promozione dell’iniziativa.
Un traguardo che si inserisce nell’opera di valorizzazione della pineta comunale intrapresa dall’amministrazione, che oltre alla riapertura del punto di ristoro e alla sostituzione della staccionata, vedrà a breve la sostituzione dell’illuminazione pubblica.”
L’area diverrà così un itinerario naturalistico e didattico, con pannelli dedicati alla variegata flora e fauna presenti.
Dichiara il professore Rosario Schicchi:
“L’Orto Botanico ha accolto con entusiasmo l’invito dell’Ente Parco e del Comune di Petralia Sottana, contribuendo a valorizzare una parte significativa della biodiversità vegetale presente nel territorio delle Madonie, rappresentata all’interno del Giardino Botanico Montano.
Questa iniziativa rappresenta un passo importante nella promozione e conservazione della flora locale. Nei prossimi anni, si prevede un ulteriore arricchimento del patrimonio vegetale anche attraverso l’introduzione attenta e selezionata di nuove specie forestali, arboree e arbustive, con particolare attenzione a quelle endemiche e rare del comprensorio madonita.”
La convenzione è stata siglata tra l’Ente Parco delle Madonie, l’Università di Palermo – SIMUA e il Comune di Petralia Sottana, che in collaborazione con l’Orto Botanico di Palermo hanno realizzato l’itinerario naturalistico.
Conclude Salvatore Caltagirone, commissario dell’Ente Parco:
“Come Ente Parco abbiamo subito accolto l’idea dell’Amministrazione comunale di Petralia Sottana, mettendo in campo le opportune sinergie che hanno portato alla realizzazione del Giardino Botanico.
Il Bosco montano rappresenterà una libreria a cielo aperto sulla natura delle Madonie, per grandi e piccoli, con duplice scopo ricreativo e didattico. Avere coscienza del valore del proprio patrimonio, anche naturalistico, è il primo passo per rafforzare il senso di appartenenza e il concetto di tutela della biodiversità.”
Caricamento articoli correlati...