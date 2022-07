Inaugurazione mostra al Museo Civico di Castelbuono

Ascolta l'articolo

Il Museo Civico di Castelbuono è lieto di presentare al pubblico i risultati del progetto “Il taglio, l’innesto, il castello” di Domenico Mangano & Marieke van Rooy, in una mostra a cura di Valentina Bruschi.

In occasione della residenza d’artista a Castelbuono [marzo – maggio 2022] il duo di artisti italo-olandese è entrato a stretto contatto con le maestranze locali per la produzione delle opere scultoree che entrano nella collezione permanente del Museo Civico.

Durante il 4 ed il 24 agosto Mangano&vanRooy attiveranno le sculture con una performance partecipativa. Il 24 agosto alle ore 18.00 gli artisti incontreranno il pubblico, insieme a Maria Rosa Sossai, curatrice del programma culturale dedicato al progetto.

Il progetto si estenderà inoltre sulla facciata del Castello dei Ventimiglia con una videoproiezione inedita che sarà proiettata in occasione di Ypsigrock Festival.