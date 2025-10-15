Inaugurazione Museo del carretto e del pupo siciliano Madonie di Villa Sgadari (Petralia Soprana)

25 ottobre 2025 – ore 10:00

Villa Sgadari – Petralia Soprana

L’Associazione Tan Panormi, unitamente all’Ente Parco delle Madonie, annuncia l’inaugurazione del Museo del Carretto e del Pupo Siciliano Madonie, allestito nella sede della settecentesca Villa Sgadari a Petralia Soprana.

L’evento celebrerà l’apertura di una sede permanente dedicata a due elementi simbolici della tradizione artistica e artigianale siciliana, espressione del genio creativo e dell’abilità delle arti popolari.

Con la cerimonia si darà il via all’apertura ufficiale al pubblico — successiva alla stipula della convenzione con l’Ente Parco, proprietario della villa — che avviene dopo una fase di custodia, studio e ricerca. Questo percorso ha finalmente portato all’allestimento degli spazi, rendendo fruibile la collezione e ponendo le basi per un progetto più ampio, dedicato alla valorizzazione dell’identità siciliana.

Il museo utilizza il carretto e il pupo come strumenti di trasmissione del patrimonio materiale e immateriale, di un sapere che va oltre il semplice gesto artistico.

Le attività si svilupperanno su più obiettivi interconnessi: la fruizione museale, la custodia e il recupero, la didattica per scuole di ogni ordine e grado, il mantenimento e la catalogazione del patrimonio.

A latere, la sede sarà un polo multidisciplinare con eventi, meeting, manifestazioni artistiche, performance musicali ed editoriali, a completamento di un’offerta culturale “viva e attiva”, accogliente verso ogni forma di espressione artistica che meriti valorizzazione.

Sull’esposizione e sul museo

La mostra presenta un percorso filologico con supporti descrittivi bilingue che raccontano i pupi armati, i carretti completi, le casse di fuso e i rabiscu, sportelli e sponde di diversa provenienza ed epoca, realizzati da celebri artigiani e artisti.

La collezione comprende inoltre corredi e bardature da parata e le sedute originali del cinema apparse nella celebre pellicola di Giuseppe Tornatore “Nuovo Cinema Paradiso”, collocate nella sala meeting ed eventi.

Il nuovo museo ospiterà artisti e performance stagionali, puntando a diventare un punto di riferimento culturale per le Madonie, in collaborazione con gli altri poli museali del territorio.

Dichiarazioni

“Siamo orgogliosi di aprire le porte di questo nuovo spazio dedicato a due dei simboli dell’arte, dell’ingegno e della creatività. Rappresenta una tappa importante per il territorio e un’opportunità per tutti di avvicinarsi alla storia dell’identità siciliana, offrendo una nuova visuale sul patrimonio artistico e un’occasione di crescita anche dal punto di vista turistico.”

— Associazione Tan Panormi

“Un altro importante tassello si aggiunge al mosaico su cui abbiamo lavorato dal 2023 a oggi. Dopo il Museo Geologico dedicato a Giuseppe Torre, questo nuovo spazio rappresenta un ulteriore passo avanti. Con il Presidente dell’Associazione Tan Panormi, Michele D’Anca, abbiamo trovato un’intesa non solo formale ma anche ideale. Ho sempre visto Villa Sgadari, bene dell’Ente Parco, come un prestigioso contenitore culturale. Ora, grazie a questa collaborazione, vogliamo farne un vero polo multidisciplinare per l’offerta culturale e turistica delle Madonie.”

— Salvatore Caltagirone, Commissario Straordinario dell’Ente Parco delle Madonie

Dettagli sull’inaugurazione

Data: 25 ottobre 2025

Ora: 10:00

Luogo: Villa Sgadari – Petralia Soprana (ingresso vicino al campo sportivo)

Programma della giornata: