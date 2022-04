Inaugurazione Sala Magnum Party

Ascolta l'articolo

Ci sono emozioni che non si possono descrivere , ma vanno semplicemente VISSUTE… Dopo 2 anni di pandemia, finalmente torniamo a divertire e divertirci con ciò che da sempre amiamo fare !Siamo lieti di invitarvi Sabato 30 aprile 2022 alle ore 18 per la grande inaugurazione della “Sala Magnum Show” . Una nuova e colorata “sala delle feste” dove i vostri bambini potranno incontrarsi , socializzare , giocare e festeggiare compleanni e ricorrenze. Vi aspetto numerosi per dare inizio a questa mia nuova avventura … siete tutti invitati non mancate. Naturalmente non mancheranno le sorprese …