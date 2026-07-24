Incendi nelle Madonie, l’appello del presidente del Parco Giuseppe Ferrarello: “Rafforzare prevenzione e controlli”

Gli incendi che hanno colpito le Madonie lasciano una ferita profonda nel nostro territorio, nel suo patrimonio naturale e nelle comunità che lo vivono e lo custodiscono ogni giorno.

Desidero esprimere, a nome dell’Ente Parco delle Madonie e del Madonie UNESCO Global Geopark, la più sincera gratitudine a tutti coloro che, con professionalità e coraggio, sono stati impegnati nelle operazioni di spegnimento: Corpo Forestale, Vigili del Fuoco, Protezione Civile, Forze dell’Ordine, Operai Forestali, volontari, amministrazioni comunali e operatori dei mezzi aerei.

Un ringraziamento particolarmente sentito va alle Istituzioni regionali, al Presidente della Regione Siciliana, all’Assessore regionale al Territorio e Ambiente e all’Assessore regionale all’Agricoltura, che hanno dimostrato concreta vicinanza al nostro territorio. È proprio nello spirito di questa collaborazione che rivolgiamo loro un appello fiducioso.

I cambiamenti climatici stanno rendendo le nostre estati sempre più calde e il rischio incendi sempre più elevato. Per questo chiediamo di rafforzare ulteriormente la prevenzione, incrementando la presenza sul territorio del Parco delle Madonie e delle aree limitrofe del Madonie UNESCO Global Geopark, con controlli più capillari, una rigorosa vigilanza sulla pulizia dei terreni e l’impiego delle più moderne tecnologie.

Facciamo nostro anche il grido di dolore degli agricoltori e degli allevatori che, in poche ore, hanno visto andare in fumo terreni, pascoli e il lavoro di una vita. A loro deve andare la vicinanza concreta delle Istituzioni, attraverso misure straordinarie di ristoro economico che consentano di ripartire e di continuare a presidiare un territorio prezioso.

Le Madonie sono un patrimonio della Sicilia e dell’UNESCO. Proteggerle significa difendere la nostra identità, sostenere chi le abita e consegnare alle future generazioni un territorio più sicuro, più resiliente e più forte. Insieme alle Istituzioni regionali, lotteremo per trasformare questa difficile prova in un rinnovato impegno comune per la tutela delle Madonie.

Lo afferma Giuseppe Ferrarello, Presidente dell’Ente Parco delle Madonie.