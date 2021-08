Incendio a Gangi, danni incalcolabili. Case e allevamenti distrutti. Le terribili immagini

In queste ore un vastissimo incendio ha distrutto diversi ettari di territori a Gangi, estendendosi pericolosamente ai territori dei paesi limitrofi. I danni sono incalcolabili, ad affermarlo il sindaco Giuseppe Migliazzo.

“È un disastro. Quello che sta succedendo a Gangi non si era mai visto. Sono andati in fumo aziende, fienili, case. Per ore è anche risultato disperso un ragazzo. È drammatico quello che sta succedendo in queste ore nel mio territorio. E dobbiamo sempre registrare un colpevole ritardo nell’arrivo dei mezzi aerei. Se fossero arrivati in tempo non saremmo qui in queste condizioni”, afferma il sindaco di Gangi, Francesco Paolo Migliazzo, in prima linea a gestire con i mezzi comunali le operazioni di spegnimento. “Non è finita ci sono ancora grossi incendi che arriveranno fino al mare. È terribile – aggiunge – Una devastazione. I danni sono tantissimi. La pineta che si trova sotto il paese sta andando in fumo”.

Come riporta Madoniepress.it, in un aggiornamento delle 20:50 di mercoledì 4 agosto, l’incendio si estende oltre che nei territori di Gangi e Geraci Siculo anche in quelli di Castel di Lucio e San Mauro Castelverde. Purtroppo l’arrivo del buio non aiuta le operazioni di spegnimento. Sul posto stanno operando centinaia di uomini, tra vigili del fuoco, forestale e protezione civile.

Intanto dalle prime ore di questa mattina da Castelbuono si sentono a km di distanza già diversi mezzi aerei a lavoro, la cenere proveniente dai territori devastati dagli incendi ha raggiunto le campagne e il centro abitato.