Incidente mortale sulla strada statale 113. Uno scontro fra due auto si è verificato ieri pomeriggio in territorio di Campofelice di Roccella. Due le auto coinvolte. La vittima è un 45enne di Collesano. Ferito gravemente, è deceduto poco dopo il trasporto in ospedale. Sul posto, oltre alle ambulanze del 118, sono intervenuti i carabinieri e la polizia municipale per eseguire i rilievi sulla dinamica.