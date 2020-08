Incidente sulla statale 113. Auto si ribalta

Un brutto incidente è avvenuto questa mattina sulla statale 113 nel tratto compreso tra lo svincolo autostradale di Castelbuono e Finale di Pollina.

La dinamica al momento non è chiara, per cause da verificare il conducente di una ford Focus ha perso il controllo del mezzo cappottandosi sulla carreggiata.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Cefalù, i quali hanno estratto il conducente dal mezzo, l’uomo avrebbe riportato lievi escoriazioni e una probabile frattura al braccio. L’autoambulanza del 118 intervenuta sul posto ha trasportato il ferito presso il pronto soccorso dell’Ospedale di Cefalù. Nel tratto di strada interessato presenti i Carabinieri per i rilievi del caso.