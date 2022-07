Incidente tra moto e auto, morto giovane di Geraci Siculo. Il cordoglio dell’Amministrazione

Ascolta l'articolo

E’ avvenuto sulla statale 120 tra Gangi e Geraci Siculo. Lo scontro è stato molto violento e il motociclista è morto sul colpo

Un motociclista è morto in un incidente stradale avvenuto sulla statale 120 tra Gangi e Geraci Siculo, nelle Madonie in provincia di Palermo.

Secondo quanto ricostruito il giovane originario di Geraci Siculo, Emanuele Menzo, era in moto e non ha fatto in tempo a evitare l’impatto con un’auto che proveniva da una strada laterale. Lo scontro è stato molto violento e il motociclista è morto sul colpo. I carabinieri stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente.

Il cordoglio dell’Amministrazione comunale di Geraci Siculo

La cittadinanza si stringe al dolore incommensurabile della famiglia Menzo/Malla per la tragica scomparsa di Emanuele, giovane solare, gran lavoratore, inserito nel tessuto sociale e dell’associazionismo di Geraci.

Porteremo con noi il ricordo di una giovane vita troppo presto strappata agli affetti dei familiari, degli amici e della comunità intera.

Il Sindaco, L’Amministrazione e il Consiglio Comunale