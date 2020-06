Incontri poetici al Caffè Letterario del Chiostro San Francesco

Il 27 giugno, alle ore 18:00, a Castelbuono, nel suggestivo Chiostro di San Francesco, sarà inaugurata una serie di incontri poetici, a cadenza mensile, coordinati dalla poetessa Cinzia Pitingaro di concerto col Caffè Letterario gestito dal giornalista Rosario Mazzola.

Gli eventi, che verteranno di volta in volta su tematiche diverse, vedranno la partecipazione di poeti provenienti dalla provincia di Palermo e dall’intero territorio siciliano.

Al primo appuntamento in programma sabato 27 giugno, che avrà come tema “Echi e profumi di Sicilia”, parteciperanno, con i loro versi dialettali, i poeti Angelo Abbate (Bagheria), Vincenzo Aiello (Bagheria), Mario Chichi (Geraci Siculo), Rita Elia (Termini Imerese), Pina Granata (Campofelice di Roccella), Cinzia Pitingaro (Castelbuono), Antonino Schiera (Palermo), Gloriana Solaro (Termini Imerese), Pietro Vizzini (Capaci).

Le liriche saranno intervallate dalla lettura, a cura di Luciana Cusimano, di brani tratti da saggi, racconti, romanzi di autori siciliani e non, che hanno parlato della Sicilia, della sicilianità e della Lingua siciliana per avere interessanti spunti di riflessione e dibattito.

Sarà un momento di condivisione e confronto tra poeti legati anche dal sentimento dell’amicizia, un omaggio alla Sicilia, alle sue tradizioni, ai suoi usi e costumi, alla sua identità che aggiungerà un altro tassello alla già intensa attività culturale della cittadina madonita.