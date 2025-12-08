Incontri tematici nella sede della Costituente. La primavera castelbuonese del ’93
La primavera castelbuonese del ’93: conoscere il passato per capire il presente e non sbagliare il futuro
Ne parleremo sugli appunti di Angelo Ciolino, martedì 9 dicembre alle 17,30 nella sede di via Mariano Raimondi n. 28.
La Costituente per la Castelbuono di domani, con l’intento di creare momenti di approfondimento politico e di aggregazione, inizia i suoi incontri tematici che si terranno nei martedì di apertura della sede.
