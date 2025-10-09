Incontro con gli scultori della Biennale Internazionale di Scultura di Salgemma

Stamane a Petralia Sottana, presso Palazzo Pucci Martinez, sede dell’Ente Parco delle Madonie, un primo incontro con gli scultori che in queste ore stanno affluendo sulle Madonie per prendere parte alla settima edizione della Biennale Internazionale di Scultura di Salgemma, che si terrà a Petralia Soprana da domani sino a domenica 19 ottobre.

L’evento è patrocinato da Società Italkali S.p.A., Ente Parco delle Madonie – Geopark UNESCO, GAL Madonie, Unione dei Comuni Madoniti, Distretto Turistico Cefalù Madonie Himera, So.Svi.Ma, Comune di Petralia Soprana e con la collaborazione dell’Istituto “P. Domina” di Petralia Sottana.

Il commissario dell’Ente Parco, Salvatore Caltagirone, il dirigente del Servizio Fruizione, Peppuccio Bonomo, e il sindaco di Petralia Sottana, Piero Polito, hanno portato il loro saluto, sottolineando il significato di questa Biennale che valorizza un geosito unico nel suo genere, quale è il Museo di Arte Contemporanea di Sculture di Salgemma SottoSale di Raffo e le Madonie tutte.

Al termine della visita istituzionale, gli scultori hanno visitato anche la nuova sezione geologica “G. Torre” del Museo Collisani, ospitato nei bassi di Palazzo Martinez.