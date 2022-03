Incontro informativo sulle opportunità del PNRR per le imprese. Sabato 2 aprile alle ore 18.00 al Centro Sud

Ascolta l'articolo

L’Amministrazione comunale promuove un incontro informativo sulle opportunità del PNRR e della nuova programmazione dei fondi nazionali e comunitari riservate al mondo dell’impresa e delle attività produttive, che si terrà sabato 2 aprile alle ore 18.00 al Centro Sud a Castelbuono. Sarà l’occasione per informare gli operatori economici, le organizzazioni di categoria, i professionisti ed i consulenti sulle modalità di accesso ai fondi, i parametri di valutazione delle richieste di finanziamento, le modalità di erogazione dei finanziamenti, gli adempimenti necessari per la rendicontazione e la conclusione dei progetti. Verranno inoltre divulgate le opportunità di finanziamento rivolte alle nuove attività economiche e all’imprenditoria giovanile.L’iniziativa è promossa in collaborazione con l’azienda MCQ Progetti e Sviluppo, grazie alla convenzione stipulata con delibera di G.M. n. 14 del 09/02/2022. MCQ Group è un gruppo di società di consulenza che si occupa di finanza agevolata, sviluppo di impresa e dei territori.

Il mondo dell’impresa, i giovani interessati ad avviare nuove attività economiche, le organizzazioni di categoria, i consulenti e professionisti interessati sono invitati a partecipare.