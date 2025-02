Incontro tra il Ministro dello Sport Dott. Andrea Abodi ed il Dott. Fabio Capuana

Nei giorni scorsi in Roma, il Ministro dello Sport e dei Giovani Dott. Andrea. Abodi, ha incontrato il Dott. Fabio Capuana, Siciliano e Madonita DOC, Dirigente da sempre impegnato nel mondo dello sport con variegati ruoli nel corso della sua lunga carriera sportiva. Al termine dell’incontro Capuana ha affermato: “ E’ stato un grande onore per me poter incontrare il Ministro Abodi, persona meravigliosa e di spessore assoluto, vulcanico e con al centro delle sue idee propositive per il bene degli sportivi e soprattutto dei giovani, risorsa assoluta del nostro Paese. Ripeto per me è stato un privilegio assoluto poterlo incontrare”.