Infiorata di Castelbuono 2026: dal 30 maggio al 2 giugno l’evento ottiene il patrocinio nazionale per gli 800 anni dalla morte di San Francesco

Importante riconoscimento per l’Infiorata di Castelbuono, che si prepara a vivere un’edizione di straordinario valore culturale e spirituale. La XVIII edizione dell’Infiorata “Città di Castelbuono”, in programma dal 30 maggio al 2 giugno 2026, ha ottenuto il patrocinio ufficiale del Comitato Nazionale per le celebrazioni dell’ottavo centenario della morte di San Francesco d’Assisi.

L’autorizzazione, concessa dal Presidente del Comitato, prevede anche l’utilizzo del logo istituzionale per il progetto promosso dall’Associazione Culturale PromoMadonie Sicilia, sancendo così il pieno inserimento dell’evento nel programma delle celebrazioni francescane a livello nazionale.

Il tema scelto per l’edizione 2026, “800 anni dalla morte di San Francesco”, si inserisce nel calendario ufficiale delle iniziative dedicate al Patrono d’Italia. Un riconoscimento che rafforza ulteriormente il prestigio di una manifestazione ormai consolidata nel panorama artistico e tradizionale siciliano, capace di attrarre ogni anno migliaia di visitatori.

Ancora una volta, la suggestiva via Sant’Anna si trasformerà in un grande tappeto floreale, un mosaico di colori e profumi dedicato a San Francesco, simbolo universale di pace, spiritualità e rispetto per il creato. L’evento si conferma così un perfetto connubio tra arte, fede e partecipazione collettiva.

In vista della pubblicazione sul sito ufficiale del Comitato Nazionale, gli organizzatori sono stati invitati a fornire materiali multimediali – foto, video e immagini – per promuovere l’iniziativa sui canali istituzionali. L’Infiorata 2026 entrerà ufficialmente nel Calendario Nazionale delle celebrazioni francescane, distinguendosi come uno degli appuntamenti più rilevanti dedicati al Santo di Assisi.

Un ulteriore motivo di orgoglio per Castelbuono: l’Infiorata rappresenta infatti l’unico evento del Sud Italia, da Roma in giù, inserito nel calendario nazionale delle celebrazioni.