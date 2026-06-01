Infiorata di Castelbuono, domani il Gran Premio del Mediterraneo con 600 figuranti da tutta la Sicilia

CASTELBUONO – Prosegue il ricco programma dell’Infiorata di Castelbuono con uno degli appuntamenti più attesi dell’edizione 2026. Domani, martedì 2 giugno, la cittadina madonita ospiterà il Gran Premio del Mediterraneo dedicato agli Sbandieratori, ai Musici e ai Cortei Storici provenienti da tutta la Sicilia.

Dalle 16.30 alle 20 il centro storico di Castelbuono sarà animato da circa seicento figuranti tra sbandieratori, musici e personaggi in costume che, con le loro esibizioni e i loro cortei, riporteranno indietro nel tempo il borgo medievale delle Madonie, creando un’atmosfera suggestiva e ricca di fascino.

A prendere parte alla manifestazione saranno gruppi provenienti da Nicosia, Randazzo, Caccamo, Barrafranca, Floridia, Canicattini Bagni, Mazzarino, Enna, Piazza Armerina, Siracusa, San Filippo del Mela, Milazzo, Racalmuto e Palermo, protagonisti di una grande sfilata che attraverserà le vie del centro storico nell’ambito degli eventi collaterali dell’Infiorata.

Al termine del corteo, i riflettori si sposteranno in piazza Castello, dove si sfideranno gli otto gruppi di sbandieratori e musici in gara per la conquista del Gran Premio del Mediterraneo, prestigioso trofeo regionale che sarà assegnato dall’assessore regionale ai Beni culturali e all’Identità siciliana, Francesco Paolo Scarpinato.

A valutare le esibizioni sarà una giuria di alto profilo, chiamata a decretare il vincitore di un riconoscimento particolarmente ambito nel panorama delle rievocazioni storiche siciliane. Attesi anche numerosi ospiti che contribuiranno a rendere ancora più spettacolare una giornata che si preannuncia tra le più partecipate dell’intero calendario dell’Infiorata.

Un appuntamento che unisce tradizione, cultura e spettacolo e che conferma Castelbuono come punto di riferimento per la valorizzazione delle identità storiche e popolari della Sicilia.