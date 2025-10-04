Inizia il conto alla rovescia per il momento clou del progetto “Maroneum: la quinta stagione”

Ideato dall’associazione socio-culturale Fenice di Caltanissetta in accordo con l’Ente Parco delle Madonie, il progetto raggiunge un momento importante il prossimo 10 ottobre, quando, grazie alla Pro Loco di Collesano, sarà proiettato per la prima volta il tanto atteso docufilm di Giovanni Di Lorenzo.

“Maroneum” è la voce, gli occhi, il respiro, il cuore e l’anima delle Madonie; è un progetto che parla di natura, scienza e cultura, e lo fa non solo per valorizzare e far conoscere il territorio, ma per raccontarlo attraverso l’arte.

L’evento, organizzato dalla Pro Loco di Collesano, con la collaborazione del Comune, vedrà protagonisti anche l’associazione Fenice e l’Ente Parco delle Madonie; saranno presenti all’evento:

Vincenzo Alfonzo , presidente Pro Loco

, presidente Pro Loco Giovanni Di Lorenzo , associazione socio-culturale Fenice

, associazione socio-culturale Fenice Salvatore Caltagirone, commissario straordinario del Parco

Il pomeriggio, che inizierà alle 17:00 e si concluderà alle 19:30, vedrà la partecipazione di:

Mons. Giuseppe Marciante , vescovo di Cefalù

, vescovo di Cefalù Tiziana Cascio , sindaco di Collesano

, sindaco di Collesano Mario Cicero , presidente del GAL Madonie

, presidente del GAL Madonie Rosario Schicchi

Bruno Massa , Dipartimento Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali, Università di Palermo

, Dipartimento Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali, Università di Palermo Giuseppe Di Miceli, presidente del comitato tecnico-scientifico dell’Ente Parco delle Madonie

Il programma del pomeriggio prevede:

Saluti istituzionali Proiezione del docufilm “Maroneum” Interventi tecnico-scientifici su biodiversità e natura Proiezione del breve documentario “Passeggiata nel tempo: Madonie Unesco Global Geopark, il racconto della terra tra fossili e rocce nel cuore del Parco delle Madonie”, con i geologi Alessandro e Fabio Torre

Per scaricare la brochure dell’evento:

https://www.quotidianobenessere.it/maroneum-la-quinta-stagione.pdf