Iniziati i lavori di riqualificazione energetica della Scuola Materna “Spoleti”

Sono iniziati, ormai da diverse settimane, i lavori relativi al progetto di “Riqualificazione energetica della Scuola Materna Spoleti di Via N” per i quali sono stati finanziati 319.575,50 euro dall’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, nell’ambito del PO FESR 2014/20 – Azione 4.1.1.Ad aggiudicarsi i lavori è stata l’impresa “Emiliana Sud Società Cooperativa”, con sede legale a Mussomeli (CL), con il ribasso del 31,515 %, a seguito di pubblica gara.

Le attività oggetto di intervento consentiranno di ottenere risultati importanti in termini di risparmio energetico e riduzione degli impatti ambientali dell’immobile, e prevedono l’installazione di cappotto termico, la sostituzione degli infissi esistenti con serramenti in PVC e vetrocamera, l’installazione di impianto fotovoltaico, relamping, e l’installazione di pompa di calore ad alta efficienza per la climatizzazione invernale ed estiva.

La riqualificazione energetica, di cui l’Ing. Paolo Gesani ha curato la progettazione esecutiva e la direzione lavori, renderà più efficiente l’edificio e ridurrà il consumo di energia con un notevole beneficio in termini di costi. L’intervento conferma, ancora una volta, il ruolo dell’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Cicero, nel sapere attrarre tutte le possibili forme di finanziamento sul proprio territorio. Grazie al costante lavoro di programmazione svolto in sinergia con il dirigente dell’ufficio lavori pubblici, Ing. Santi Sottile, puntiamo ad elevare il comfort complessivo della nostra Comunità, riqualificando ed adeguando tutto il patrimonio edilizio comunale secondo gli standard normativi.

L’assessore ai Lavori Pubblici Arch. Annamaria Mazzola