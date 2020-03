“Insieme ce la faremo” – A Nova Orquestra “Diu Vi Sarvi Sant’Anna”

Ormai abbiamo sentito e letto ovunque messaggi di speranza: “insieme ce la faremo”, ed è proprio vero. Anche A Nova Orquestra vuole lanciare il suo messaggio, e per questo, nonostante in questo momento ci troviamo in paesi e regioni diverse, abbiamo provato ad accorciare le distanze intonando insieme un canto che ha da sempre fatto sentire i castelbuonesi a casa.

Speriamo che ognuno di voi, ascoltandolo, possa trovare un po’ di quella tranquillità che oggi cerchiamo tanto e che, anche chi è lontano d’u paisi o chi di Castelbuono non è, possa unirsi a noi con questa preghiera a Sant’Anna.