Inter Club “Don Mario Fiasconaro”, festa a Castelbuono per la seconda Stella dell’Inter
Campioni d’Italia! Con lo storico Scudetto 2026 cucito sul petto grazie alla straordinaria cavalcata dei ragazzi guidati da mister Cristian Chivu, l’Inter Club “Don Mario Fiasconaro” di Castelbuono è pronto a far esplodere la gioia!
È il momento di celebrare una leggendaria seconda Stella, e lo faremo nel modo più bello: onorando la memoria e l’immensa passione di Don Mario Fiasconaro, l’anima carismatica che ha guidato e ispirato i nostri momenti più felici a tinte nerazzurre.
Preparate le bandiere, la voce e il cuore! La grande festa vi aspetta Domenica 21 giugno 2026 presso l’Area attrezzata San Focà.
L’invito è aperto a tutti i tifosi, alle famiglie e a chiunque abbia l’Inter nel DNA. Venite a cantare, abbracciarvi e festeggiare un trionfo che rimarrà nella storia.
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