Interrogazione sui locali della mensa scolastica: la Costituente chiede chiarimenti sull’uso per eventi serali

Il gruppo consiliare di Minoranza “Costituente per la Castelbuono di domani” ha presentato una interrogazione a risposta scritta rivolta al Sindaco, al Segretario generale, al Responsabile del settore dei servizi sociali, al Presidente del Consiglio comunale, al Capogruppo di Maggioranza e alla Dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo di Castelbuono, chiedendo chiarimenti sull’utilizzo dei locali della mensa scolastica dell’edificio di via Tenente Luigi Cortina.

Secondo quanto riportato dai consiglieri Annunziata Cangelosi, Lorenzo Aquilino, Maria Ippolito e Domenico Prisinzano, sarebbe stato riferito loro che gli ambienti destinati alla refezione scolastica verrebbero utilizzati anche in orario pomeridiano e serale, quindi al di fuori del servizio mensa, per cene e iniziative di varia natura, alcune delle quali collegate ad attività comunali. Una verifica dell’albo pretorio non avrebbe inoltre evidenziato atti amministrativi che autorizzino tale utilizzo, motivo per cui la Minoranza ha richiesto chiarimenti formali.

Nell’interrogazione i consiglieri domandano se tali utilizzi siano effettivamente in corso, se esistano atti che li autorizzano, se i locali siano riconsegnati in condizioni igienico-sanitarie adeguate per il successivo uso da parte degli alunni, se il personale coinvolto coincida con quello della refezione scolastica e se i relativi costi rientrino nel servizio mensa o costituiscano oneri aggiuntivi. Chiedono infine chiarimenti sulle derrate alimentari e sui materiali di pulizia eventualmente impiegati, per sapere se rientrino o meno nell’impegno economico del servizio di refezione.

I consiglieri richiedono una risposta scritta per fare piena luce sulla gestione degli spazi scolastici, con particolare attenzione alla tutela degli alunni e alla trasparenza amministrativa.

Di seguito l’interrogazione consiliare integrale: