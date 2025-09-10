Interventi straordinari di manutenzione e ammodernamento della rete idrica a Castelbuono: nota del Comune ai cittadini e alle attività commerciali

Il Comune di Castelbuono informa che sono in corso importanti interventi di manutenzione straordinaria e ammodernamento della rete idrica, finalizzati a garantire un servizio più efficiente e sicuro per cittadini e attività commerciali. In allegato si trasmette la nota inviata ai residenti e alle attività commerciali.

L’Amministrazione comunale ringrazia cittadini e commercianti per la comprensione e la collaborazione, consapevole dei disagi temporanei ma necessari per garantire un servizio idrico moderno ed efficiente.

Lettera aperta ai cittadini e ai commercianti di Castelbuono

Negli ultimi mesi abbiamo avviato una serie di interventi di manutenzione straordinaria sui serbatoi che accumulano l’acqua destinata sia al centro urbano che alle contrade. Stiamo installando un potabilizzatore di grande portata per risolvere definitivamente il problema dell’acqua torbida.

Abbiamo installato i nuovi misuratori presso le abitazioni e le utenze commerciali. Abbiamo già realizzato nuove condotte idriche per eliminare le perdite dalla contrada Croce fino al bivio Calagioli. Inoltre, abbiamo messo in sicurezza il primo tratto di condotta che va da via Gaetano Tumminelli, passando per via Cristoforo Carabillò, fino a via Paradiso, dove erano presenti diverse perdite. La sostituzione dei tubi ha permesso di risolvere definitivamente il problema.

Stiamo realizzando la nuova condotta su via Dante Alighieri, a partire dal distributore Agip fino al bivio con via Mazzini, salendo fino a Piazza San Paolo. Questo intervento ci consentirà di dismettere la vecchia rete idrica e potenziarla con tubi di diametro maggiore.

Il lavoro più impegnativo, che richiederà qualche sacrificio da parte di tutti, inizierà il 15 settembre. Da via Cristofaro Carabillò angolo Via Paradiso, si procederà verso Piazza Minà Palumbo, via Vittorio Emanuele e fino a Piazza Matteotti. Sarà necessario aprire un ampio scavo per sostituire la condotta principale, predisporre gli allacci alle utenze esistenti e garantire la continuità del servizio idrico, evitando disservizi per le abitazioni e le attività commerciali nella erogazione dell’acqua.

Il cantiere sarà organizzato in modo da lasciare liberi i marciapiedi, permettendo ai cittadini di muoversi in sicurezza per raggiungere le proprie abitazioni, negozi e uffici lungo via Vittorio Emanuele, Piazza Minà Palumbo e via Cristoforo Carabillò. Tuttavia, le strade interessate saranno temporaneamente inibite al traffico e al parcheggio. Garantiremo un passaggio pedonale su piazza Minà Palumbo, di fronte al Bar Sferruzza, per collegare i due marciapiedi. Il Ristor Bar potrà sistemare i tavoli al servizio dei clienti sotto il marciapiede che va dalla Banca di Piazza Minà Palumbo fino all’angolo con via Carabillò.

Su Via Vittorio Emanuele saranno lasciati altri tre passaggi che collegano i due marciapiedi per permettere una più adeguata circolazione pedonale

Ci scusiamo per gli inevitabili disagi. Purtroppo, non esistono alternative per eseguire questi interventi. I lavori, inizialmente previsti per l’estate, sono stati posticipati per consentire lo svolgimento in serenità della stagione turistica e della festa del Santissimo Crocifisso.

Abbiamo l’obbligo di completare i lavori entro il 15 novembre, pena la perdita del finanziamento e la restituzione dell’intera somma assegnata al Comune di Castelbuono dal PNRR. Stiamo inoltre programmando l’utilizzo delle somme residue del progetto finanziato per ulteriori interventi di ammodernamento e manutenzione straordinaria della rete idrica nel centro urbano.

Grazie per la vostra comprensione e collaborazione.

Il Sindaco

Sig.Mario Cicero