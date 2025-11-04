Intervento congiunto del Soccorso Alpino e dell’Aeronautica Militare sulla Rocca di Cefalù: soccorsa turista inglese ferita durante un’escursione

Intervento congiunto del Servizio Regionale Sicilia del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico CNSAS e dell’Aeronautica Militare sulla Rocca di Cefalù (Palermo).

Nella mattinata di oggi, il Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano è intervenuto sulla Rocca di Cefalù per prestare soccorso ad una turista inglese che ha riportato, in discesa dalla parte sommitale della Rocca, un importante trauma all’arto inferiore destro a seguito di una caduta sul sentiero sdrucciolevole.

L’allarme è stato lanciato dall’amica attraverso il Numero Unico di Emergenza 112, e, ricevuta la segnalazione, la Centrale Operativa del 118 ha immediatamente attivato il Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano, il quale ha richiesto l’intervento dell’Aeronautica Militare, con cui esiste un consolidato protocollo di collaborazione a livello nazionale.

Sul posto è intervenuto un elicottero HH-139 dell’82° Centro SAR del 15° Stormo dell’Aeronautica Militare di stanza presso l’aeroporto di Trapani, con a bordo un Tecnico di Elisoccorso (T.E.) del CNSAS, imbarcato presso l’Aeroporto di Palermo Boccadifalco. Il Tecnico CNSAS insieme all’Aerosoccorritore dell’Aeronautica Militare sono stati calati con il verricello sul luogo dell’infortunio.

L’escursionista è stata raggiunta, stabilizzata e recuperata con il verricello, quindi trasportata alla piazzola di elisoccorso di Presidiana, dove c’era ad attenderla un’ambulanza del 118 per il successivo trasferimento all’Ospedale di Cefalù.

Si ringrazia per la collaborazione e disponibilità sempre assicurata il 4° Reparto Volo della Polizia di Stato di stanza presso l’Aeroporto di Boccadifalco.