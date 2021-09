Intervento notturno dei Vigili del Fuoco in C.da Santa Lucia

Una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Cefalù è intervenuta questa notte in contrada Santa Lucia per spegnere i residui focolai ed annullare ogni rischio e pericolo di incendio determinato dalle operazioni di eliminazione degli sfalci di potatura e segatura che il comune per volontà del sindaco ha eseguito nella giornata di ieri lunedì 6 settembre 2021.

All’arrivo dei Vigili del Fuoco sul posto erano già presenti alcuni volontari della Protezione Civile e la Polizia municipale.

Le operazioni di bonifica dell’area in questione nei giorni passati hanno dato origine a un botta e risposta tra il sindaco e le opposizioni, dopo che il primo cittadino aveva ammesso di avere utilizzato l’area dal 1993 come ammasso di rifiuti (sfasci e segatura) e di essersi assunto la responsabilità di avere bruciato i rifiuti nonostante il divieto di appiccare fuochi vigente nel territorio comunale.