Intitolazione sala del museo naturalistico F. Minà Palumbo a Andrea Sottile

Giorno 10.04.2021 titoleremo una sala del complesso museale di San Francesco all’ex Vice Sindaco Andrea Sottile. Per il rispetto delle normative anti covid la cerimonia sarà trasmessa sulla pagina Facebook del nostro Comune. Di seguito una piccola biografia del Dirigente politico:

Andrea Sottile è nato a Castelbuono l’8 aprile 1933. È stato dirigente politico e Consigliere comunale del Partito Comunista Italiano per molti anni, e quando nel 1985 si crearono le condizioni per l’auspicato rinnovamento politico e amministrativo, nella stagione in cui si ruppe il monopolio della DC, fu chiamato a rappresentare il P.C.I. in Giunta, partecipando direttamente al governo del paese con il ruolo di Vicesindaco e Assessore ai Lavori Pubblici.

Chi lo ha conosciuto ricorda un uomo rigoroso e appassionato, gentile ma determinato, mai scomposto, sempre attento nella difesa dei più deboli, in tutti i ruoli che ha ricoperto negli anni.

Nel corso del suo impegno politico, amministrativo e sociale ha animato le lotte e le battaglie sindacali della Camera del Lavoro, difendendo e rappresentando gli interessi dei braccianti agricoli, dei frassinicoltori, degli allevatori, dei piccoli commercianti, degli operai.

Non è stato fazioso, ma ha sempre tenuto distinti il ruolo e le appartenenze, mettendo sempre al centro della sua azione politica le questioni etiche e morali.

Il suo impegno, la costanza, la coerenza nel portare avanti la sua azione politica con disinteresse e spirito di servizio lo hanno reso padre politico di una nuova generazione di classe dirigente.

Si è spento il 23 dicembre 2020, all’alba del centenario del Partito con cui ha identificato il suo impegno politico e la sua vita.

Il Sindaco dichiara:- Titolare questa sala ad Andrea Sottile rappresenta un omaggio a tutti coloro che, militando nel Partito Comunista, nel corso degli anni hanno dato il loro contributo alla vita politica, sociale ed economica di Castelbuono. Andrea rappresenta i lavoratori, i commercianti, gli artigiani, i braccianti che col loro impegno dentro quel partito, hanno contribuito alla crescita della nostra comunità.