Io e il mio Pupo | Laboratorio educativo 6 – 10 anni. A cura di Stefania Cordone, Dipartimento Educazione MCC. Co-conduzione Giacomo Cammarata

ell’ambito della 28esima edizione della rassegna “Castelbuono è una favola” – a cura dell’Associazione Culturale I Trovatori e con la direzione artistica di Giuseppe Vignieri – il Museo Civico Castelbuono propone il laboratorio educativo “Io e il mio Pupo”, ispirato al progetto “Tra i sentieri dei Ventimiglia”, sviluppato dal Museo Civico e co-prodotto con l’Associazione Figli d’arte Cuticchio.



Il laboratorio educativo “Io e il mio Pupo” è rivolto ai bambini e bambine dai 6 ai 10 anni che avranno la possibilità di realizzarne uno proprio, ispirandosi alle gesta del Pupo Giovanni Ventimiglia, presente nella collezione permanente del Museo.



Il laboratorio è gratuito e sarà costituito da due incontri il 2 e il 4 luglio, dalle ore 16 alle ore 18 (e non di mattina come da programma generale, ci scusiamo per l’inconveniente)

Info e prenotazioni: educazione@museocivico.eu