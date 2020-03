iostoacasaincomune, l’iniziativa dell’Amministrazione comunale

In rispetto del DPCM per fronteggiare la diffusione del Virus Covid-19 si deve stare a casa, limitando le uscite solo a motivi eccezionali legati a: lavoro, condizioni di necessità e salute.

Bisogna stare in casa, ma cosa fare? Ci si annoia? Come si passa il tempo? Ci si chiede: chissà cosa stanno facendo per ora i miei amici?

Sono tante le domande che ci poniamo, perché non è facile non sentirsi liberi, non è bello sentirsi soli.

Si deve reagire! e con questo intento, abbiamo pensato che per ridurre le distanze, per continuare a stare insieme, per “stare in casa ma in comune” di dare un nostro contributo utilizzando proprio le nuove tecnologie che, fin adesso si criticavano perchè stavano sostituendo o modificando le relazioni umane

Allora prendi il tuo smartphone e condividi un video o un audio con te protagonista mentre canti, balli, reciti poesie, costruisci qualcosa, fai fitness in casa e quant’altro la tua fantasia e la voglia di metterti in gioco ti suscita e mettilo in comune!

In questo modo creiamo una comunità virtuale condividendo le nostre abilità, rimanendo distanti ma stando insieme!

Basta seguire questa semplice procedura e la comunità è in un click”:

•Apri youtube

•clicca sull’icona videocamera

•attiva la registrazione

•clicca in ordine su carica, sui tre puntini, su condividi

•invia tramite mail al seguente indirizzo: iostoacasaincomune@gmail.com specificando:

– il proprio nominativo e la data di nascita

– il n° del proprio documento di identità o di quello di un genitore se si è minorenni con relativa dichiarazione di autorizzazione

– l’oggetto del video o l’eventuale titolo del testo e l’autore in caso di musica, poesie, letture di brani ecc.

I video, tramite i corrispondenti link, dopo esser stati visionati saranno raccolti per sezione e pubblicati sull’homepage del sito www.comune.castelbuono.pa.it alla voce #iostoacasa#incomune.

Il Resp.le del I Settore, Dr. Vincenzo Schillaci

L’Assessore Anna Lisa Cusimano