Iscrizioni aperte pe il corso serale avviato dall’Istituto Agrario di Castelbuono

Si riaprono le iscrizioni per il corso di studi avviato dall’Istituto Agrario di Castelbuono e rivolto agli adulti e agli studenti lavoratori. Il Tedaldi si consolida come una realtà formativa completa in ambito agricolo; dall’anno scolastico 22/23 l’offerta formativa mattutina si completa con il percorso serale per adulti e giovani lavoratori.

Una scuola in pratica aperta h 24, che si pone come presidio territoriale e punto di riferimento. Il corso serale fornisce una ulteriore risposta concreta alle richieste dei lavoratori che potranno formarsi garantendo inoltre alle piccole aziende manodopera specializzata e tecnica. Il percorso serale per adulti inoltre promuove un apprendimento e una formazione permanenti e crea l’occasione d’incontro tra la domanda e l’offerta.

Con il serale al Tedaldi tanti lavoratori, giovani e meno giovani, potranno conseguire un diploma con lo stesso valore formativo e professionale del corso diurno, rappresentando davvero il futuro ma anche una misura per contrastare la disoccupazione e favorire l’apprendimento lungo tutto l’arco della vita.

La Dirigente dell’IIS “Luigi Failla Tedaldi” prof. Francesca Barberi