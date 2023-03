Isnello. 25 e 26 marzo tornano Giornate FAI di Primavera

Sabato 25 e domenica 26 marzo, tornano ad Isnello le Giornate FAI di Primavera, a cura del Gruppo Fai Isnello.

Un’occasione unica per scoprire un territorio meraviglioso e i gioielli che custodisce.

I volontari e gli apprendisti ciceroni dell’ I.C. “F.Minà Palumbo” accompagneranno i visitatori alla scoperta di scorci unici e curiosità sul patrimonio artistico, culturale e identitario isnellese.

Dopo il successo dell’ iniziativa che ha portato ad un ottimo posizionamento della Chiesa di San Michele Arcangelo nella classifica dei più apprezzati Luoghi del Cuore FAI 2022, ci sarà occasione non solo di apprezzare questo gioiello del barocco isnellese insieme alla Chiesa di Santa Maria Maggiore, ma anche per scoprire i segreti della nobile e preziosa arte del ricamo e del filet presso il Museo Trame di Filo e fare una esperienza di trekking urbano per gli storici quartieri tra archi, cortili, scalinate e scorci panoramici unici da immortalare nei propri scatti.

Programma predisposto dal Gruppo Fai di Isnello:

Chiesa di S. Michele Arcangelo Sab 25 e Dom 26 ore 9.30 – 13.00 (ultimo ingresso 12.30). – Chiesa di S. Maria Maggiore Sab 25 e Dom 26 ore 9.30 – 13.00 (ultimo ingresso 12.30). – Museo Trame di filo

Sab 25 e Dom 26 ore 9.30 – 13.00 (ultimo ingresso 12.30). – Passeggiata urbana e fotografica ‘Alla scoperta dei quartieri’ Sab 25 e Dom 26 alle ore 9.30 e 11.30 (durata passeggiata 1/1,5 h).

Per Info:

