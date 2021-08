ISnello, Cinema “Sotto un cielo di Stelle”. STASERA, 11 AGOSTO, “THE MARTIAN” DI RIDLEY SCOTT

Stasera, 11 agosto, al fresco di Isnello, terzo appuntamento col grande Cinema “Sotto un cielo di Stelle”.

In Piazza Mazzini, alle h.21.30, verrà proiettato “The Martian – Sopravvissuto”, un film del 2015, diretto e prodotto da Ridley Scott.

Il film, basato sul romanzo “L’uomo di Marte” del 2011 di Andy Weir, ha come protagonista l’astronauta Mark Watney, interpretato da un grandioso Matt Damon, che viene lasciato su Marte perché erroneamente creduto morto, e racconta la sua lotta per la sopravvivenza e gli innumerevoli sforzi per salvarsi e tornare sulla Terra.

Accolto molto positivamente dalla critica, il film ha ricevuto numerosi premi, tra cui il Golden Globe per il miglior film e sette candidature ai Premi Oscar 2016 come: miglior film, miglior attore protagonista, migliore sceneggiatura non originale, miglior scenografia, migliori effetti speciali, miglior sonoro e miglior montaggio sonoro.

Nell’anno in cui si sono fatti passi da gigante nella ricerca e per lo studio del Pianeta Rosso e nella settimana delle Perseidi, il Comune di Isnello, piccolo borgo di pietra che punta alle stelle, tributa un importante omaggio al Cinema che ha celebrato i misteri dell’universo e coloro che hanno rivoluzionato le scienze astronomiche, con questa pellicola stasera, in attesa di un altro grande titolo domani sera.

Si ringrazia, per i supporti digitali proiettati in HD, ASCinema-Archivio Siciliano del Cinema ONLUS.

La manifestazione a ingresso libero fino ad esaurimento dei posti a sedere disponibili, si svolgerà nel rigoroso rispetto delle vigenti normative ANTI-COVID19.

Munirsi di GREEN PASS.

Il Sindaco

Avv. Marcello Catanzaro