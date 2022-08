Isnello. Concerto “Futura – tributo a Lucio Dalla”, stasera, 22 agosto, ore 21.30, piazza Impastato

Ascolta l'articolo

Il Comune di Isnello è lieto di invitarvi stasera, 22 agosto, a un imperdibile concerto-tributo a Lucio Dalla

A 10 anni dalla sua scomparsa, i successi dell’indimenticabile genio bolognese reinterpretati da una delle più apprezzate tribute band siciliane: Futura – Tributo Lucio Dalla.

Il progetto “FUTURA – Tributo a Lucio Dalla” nasce da un’idea di Giovanni Butticè che, dopo la scomparsa dell’indimenticato cantautore bolognese, decide di omaggiarne la memoria formando una band con alcuni tra i più apprezzati musicisti palermitani. L’obiettivo è proporre al pubblico una propria visione della musica di Lucio Dalla, interpretati con l’inconfondibile timbro della voce di Giovanni Butticè ed arricchiti da assoli ed arrangiamenti personalizzati.

La band che si è esibita nei più importanti locali di Palermo e provincia, ha sempre riscosso

numerosi consensi, imponendosi subito come una delle più importanti ed attive realtà musicali siciliane. Sicuramente, oggi la formazione rappresenta uno dei più autorevoli progetti fra i tributi a Lucio Dalla presenti nel territorio nazionale. La band è composta da una compagine di ben 7 elementi scelti tra alcuni dei musicisti più apprezzati del panorama palermitano e siciliano. La maggior parte di loro ha all’attivo più di 35 anni di carriera sui palchi ed annovera nel suo palmares importanti collaborazioni anche con artisti di fama nazionale ed internazionale.

Dunque, un indimenticabile concerto interamente dedicato al grande Lucio Dalla in cui la band esegue rigorosamente “dal vivo” e senza uso di sequenze registrate tutti i più grandi successi che hanno scritto pagine memorabili della storia della musica italiana, mantenendo gli arrangiamenti fedeli allo stile inconfondibile dell’artista bolognese.

Non mancheranno indimenticabili pezzi di storia della musica italiana come CARUSO, FUTURA, LA SERA DEI MIRACOLI, ATTENTI AL LUPO, VITA, SE IO FOSSI UN ANGELO, CARA, ANNA E MARCO, BALLA BALLA BALLERINO, DISPERATO EROTICO STOMP, CANZONE e tante altre in uno spettacolo variegato e multicolore che coinvolgerà il pubblico a cantare i successi del Genio bolognese.

Ci sono classici che non possono tramontare sotto le stelle del cielo di Isnello.