Isnello. Da stasera torna il grande cinema “sotto un cielo di stelle”. Proiezione de “Il giorno della civetta”.

Da stasera, e per tutta l’estate, al fresco di Isnello torna il grande Cinema “Sotto un cielo di Stelle”!

Piazza Mazzini torna ad essere scenario di un evento molto importante per la Comunità e l’intero comprensorio madonita, che ha l’intento di celebrare la Settima Arte e rivivere l’emozione delle grandi pellicole che hanno fatto la storia del Cinema.

Sette grandi titoli per sette grandi serate.

Le pellicole selezionate celebreranno grandi personaggi e valorizzeranno regie, colonne sonore e interpretazioni da Oscar.

Si inizia stasera, in Piazza Mazzini alle h.21.30, con l’omaggio a Leonardo Sciascia e al suo più grande capolavoro, in occasione del centenario della sua nascita. Verrà proiettato “Il giorno della civetta”, un film del 1968 diretto da Damiano Damiani, tratto dall’omonimo romanzo. La pellicola, girata interamente in Sicilia, tra Partinico e a Palermo, si è avvalsa di un cast internazionale, comprendente Franco Nero, Claudia Cardinale, Lee J. Cobb, Serge Reggiani e Nehemiah Persoff.

La rassegna proseguirà il prossimo 5 agosto con, in esclusiva, “Ascensore per il patibolo”, il noir d’esordio di Louis Malle che inaugura la Nouvelle Vague con la strepitosa colonna sonora di Miles Davis, il più grande e innovativo trombettista jazz di tutti i tempi.

E poi, spazio alle storie di grandi uomini che hanno lasciato la loro impronta nel campo delle Arti e delle Scienze ma anche ai sentimenti e ai temi legati al rispetto e all’inclusione.

Anche per questa seconda edizione, le proiezioni saranno rese possibili grazie all’importante contributo dei supporti in alta definizione resi disponibili e donati al Comune di Isnello da ASCinema-Archivio Siciliano del Cinema, una solida istituzione culturale e archivistica ONLUS che ha sede a Palermo, finalizzata alla promozione della storia e della cultura cinematografica, anche in rapporto alle altre arti classiche e moderne. Nel 2020 l’Archivio è stato dichiarato organismo d’interesse storico particolarmente importante dal Ministero della Cultura, divenendo il primo Bene culturale cinematografico in Sicilia e tra i pochi d’Italia.

Di seguito il calendario completo della programmazione cinematografica:

– VENERDI’ 30 LUGLIO: “Il giorno della civetta” (1968). Regia di Damiano Damiani.

– MERCOLEDì 11 AGOSTO: “The Martian” (2015). Regia di Ridley Scott.

– GIOVEDI’ 12 AGOSTO: “La teoria del tutto” (2014). Regia di James Marsh.

– LUNEDI’ 16 AGOSTO: “Inside out” (2015).Disney-Pixar. Diretto da Pete Docter e Ronnie Del Carmen.

– VENERDI’ 20 AGOSTO: “The greatest showman” (2017). Regia di Michael Gracey.

– MARTEDI’ 24 AGOSTO: “The Danish girl” (2015). Regia di Tom Hooper.

Tutte le proiezioni si terranno in Piazza Mazzini, alle h. 21.30.

Tutte le manifestazioni sono ad ingresso libero fino ad esaurimento dei posti a sedere disponibili e si svolgeranno nel rigoroso rispetto delle vigenti normative anti-covid19.