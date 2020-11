Isnello: dal 9 al 15 novembre, torna “Sapori d’Autunno” versione social

L’attuale quadro epidemiologico e il divieto di manifestazioni pubbliche su tutto il territorio nazionale hanno costretto tutte le Amministrazioni Comunali a cancellare gli eventi in programma.

Il Comune di Isnello, tuttavia, anche quest’anno riuscirà a celebrare i suoi “Sapori d’Autunno”, una delle migliori sagre dei sapori madoniti, apprezzata da migliaia di visitatori e di largo richiamo per tutto il comprensorio.

Dal 9 al 15 novembre, torna, dunque, “Sapori d’ Autunno 7’ Social Edition”.

Da sempre organizzata dalla Consulta Giovanile e dalla Pro Loco di Isnello, quest’anno giunge alla 7’ edizione, arricchendosi del contributo di See Isnello, il progetto di promozione turistico-culturale del Comune di Isnello, e si ripropone in una veste del tutto nuova ed originale, assolutamente rispettosa delle vigenti misure anti-contagio.

“L’anno che stiamo vivendo non verrà archiviato facilmente. – dichiara il Sindaco Marcello Catanzaro – Le limitazioni di questo periodo potranno, se vissute responsabilmente e con la lucidità necessaria, lasciare spazio a maggiore serenità.

Occasioni di condivisione possono essere create attraverso un uso saggio e proficuo dei canali social, come abbiamo già brillantemente sperimentato durante il periodo del lockdown nazionale attraverso le campagne social “Iorestoacasaeleggo” e “Iorestoacasaecucino” e, da ultimo, con le iniziative di Comunità #sosteniAMOisnello e #IsnelloasPORTO.

A tal fine, quest’anno, abbiamo pensato di non rinunciare a quello che è sempre stato un evento molto atteso dalla nostra comunità e che è si è saputo contraddistinguere in tutte le Madonie, crescendo ogni anno sempre più.

Grazie alla sinergia tra il team di See Isnello, la Consulta Giovanile e la Pro Loco daremo vita a “Sapori d’Autunno 7’ Social Edition”, una vera kermesse social col meglio delle precedenti edizioni e delle belle sorprese. Siamo certi che ritrovarsi l’anno prossimo, tutti insieme, per un’ottava edizione in grande sarà, così, ancora più emozionante.”

L’appuntamento tanto atteso si sposta, dunque, sui social e intratterrà il pubblico per un’intera settimana.

Come spiega Anna D’Angelo, Presidente della Consulta Giovanile di Isnello: “Negli ultimi sei anni abbiamo sempre trascorso queste ultime settimane dedicandoci all’organizzazione di Sapori D’Autunno, un evento al quale siamo molto affezionati, e non solo come organizzatori, ma anche come fruitori della sagra e come comunità.

Ed è per questo che, nonostante il periodo così critico, dove tutto sembra girare intorno al coronavirus, abbiamo scelto di non restare a guardare, ma con spirito dinamico, abbiamo pensato un modo che ci permetta di stare insieme anche se lontani. Cercheremo di ricreare momenti di svago, di ricordare le edizioni precedenti e di raccogliere idee e proposte per il prossimo anno, cosi da rendere partecipi tutti quanti.

Questo anche grazie al team di See Isnello, una nuova realtà con la quale collaboriamo per la prima volta e con la quale constatiamo che insieme, con positività e voglia di fare, tutto cambia e come per magia le idee diventano realtà.

Allo stesso tempo, in attesa che passi la fase critica, il nostro intento è quello di proiettarci verso una ripresa che possa essere utile a tutta la comunità e in modo da essere più carichi e grintosi già per il prossimo anno.”

Sulla Pagina Fb ufficiale di Sapori d’Autunno Isnello, sull’account Instagram della Consulta Giovanile di Isnello e sui canali social di See Isnello, per tutta la prossima settimana, verranno ricondivisi ricordi, foto, video delle scorse sei edizioni e ci sarà spazio per dirette, contenuti esclusivi e tante sorprese e novità.

Siete tutti invitati a partecipare, comodamente da casa vostra. Non fate mancare le vostre emozioni, le vostre idee e i vostri suggerimenti.

Restate connessi! https://www.facebook.com/Saporidautunno2017 https://www.facebook.com/SeeIsnello https://www.instagram.com/consultagiovanileisnello/ https://www.instagram.com/seeisnello/