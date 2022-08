Isnello d’estate 2022 “sotto un cielo di stelle…”. Programmazione culturale del comune di Isnello

Ascolta l'articolo

Il Comune di Isnello rende noto il programma delle manifestazioni culturali per la stagione estiva 2022.

Un calendario di eventi pensati per un pubblico che spazia tra tutte le generazioni e per il territorio.

Letture, con presentazioni di libri, momenti di condivisione a voce alta, reading con musiche sul tema della pace e la prosecuzione del progetto Nati per Leggere.

Torna il Cinema “Sotto un Cielo di Stelle…”, in Piazza Mazzini, con due proiezioni: HER (LEI) di S. Jonze con Joaquin Phoenix sul rapporto uomo-intelligenza artificiale e COCO film di animazione Walt Disney – Pixar per le famiglie.

Due eventi teatrali: una commedia dialettale proposta dalla compagnia teatrale amatoriale locale “Miscuglio” che metterà in scena, il 13 agosto, il testo brillante “Cercasi jenniru disperatamente” di N. Cocivera e, il 19 agosto, la performance “Shakespeare in Isnello” proposta dalla compagnia La Valigia dell’Attore, per la regia di Ugo Bentivegna con la partecipazione di Giuditta Perriera e oltre 13 attori che riproporranno i più celebri personaggi shakespeariani.

Tanta musica con: l’immancabile “Concerto d’Estate” della Storica Banda “F.Bajardi” di Isnello del 12 agosto; il 22 agosto sarà la volta di “FUTURA” concerto-tributo a Lucio Dalla a 10 anni dalla scomparsa del genio bolognese; un workshop di danze tradizionali francesi con concerto/bal folk e serata danzante a cura di Arci Tavola Tonda con il Velverde Trio; domenica 4 settembre, omaggio alle musicalità mediterranee con Filippo Paternò e la Mare Nostrum Ensemble.

Tornano anche i momenti di convivialità all’insegna dell’animazione, dell’intrattenimento e delle tradizioni gastronomiche locali portate avanti dalla locale Pro Loco che insieme ai Giovani di Isnello organizza per sabato 20 agosto “Notte d’Estate. Dal tramonto all’alba” e la XXXIV Festa organizzata dal locale Gruppo AVIS.

Il 20 e 21 agosto, il 27 e 28 agosto e il 3 e 4 settembre aperture straordinarie, itinerari ed esperienze alla scoperta del patrimonio storico-artistico, paesaggistico e identitario di Isnello col Borghi dei Tesori Fest organizzato con la Fondazione Le Vie dei Tesori e il contributo dei giovani volontari isnellesi.

Una estate dedicata alla scienza con gli eventi del Centro Astronomico GAL Hassin e il Premio GAL Hassin 2022 che, quest’anno si sdoppia in due date. Il 18 agosto verrà premiato l’astronauta Luca Parmitano e il 10 e 11 settembre verranno premiati il Prof. Marcello Fulchignoni e il mecenate Antonio Presti a cui va il Premio speciale Gal Hassin per la Civiltà.

Non mancheranno, inoltre, le attività ludico-ricreative e sportive per i bambini e i ragazzi grazie ai Centri Estivi comunali col supporto delle associazioni locali e le escursioni naturalistiche alla scoperta del Parco delle Madonie.

Un importante momento di condivisione con la cittadinanza sarà la dedicazione di una piazza a Gino Strada, a un anno dalla sua scomparsa, il prossimo 13 agosto, presso la terrazza osservativa predisposta nell’area dell’Ex Macello.

Un ringraziamento a tutti coloro i quali, artisti, professionisti, maestranze e uffici comunali, hanno reso possibile la realizzazione di questo ricco palinsesto, a quanti si sono proposti all’attenzione dell’Amministrazione Comunale con la propria offerta artistico-culturale e ai visitatori che parteciperanno e sceglieranno Isnello come meta per i propri soggiorni estivi.

Il sindaco, Marcello Catanzaro