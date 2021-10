Isnello. Domenica 17 ottobre giornata FAI d’autunno. Alla scoperta del museo “trame di filo” e del sentiero geologico urbano

DOMENICA 17 OTTOBRE, dalle h.10.00 alle h. 13.00, ad Isnello torna la Giornata FAI d’Autunno.

I visitatori verranno coinvolti nel suggestivo percorso “TRAME NATURALI: DAL MUSEO DEL FILET AL SENTIERO GEOLOGICO URBANO”.

I volontari accoglieranno i visitatori presso il Museo “Trame di Filo”, dove sarà possibile osservare splendidi esempi della tradizionale ed esclusiva arte del filet portata avanti dalle sapienti mani delle donne di Isnello che, da secoli, sfilano e intrecciano reti e nodi di amore per realizzare paramenti, corredi e complementi d’arredo e di design.

La passeggiata proseguirà lungo Viale Impellitteri, tra spettacolari tigli e il “Sentiero dei Pianeti”, alla scoperta degli scorci più caratteristici del piccolo borgo madonita. Sarà possibile osservare come, in questo particolare periodo dell’anno, le sfumature della calda roccia dolomitica si fondono coi colori del paesaggio isnellese che sta virando sulle tonalità del foliage. Ci sarà modo di affacciarsi sul panorama della Gola di Isnello per ammirare il letto del torrente Hassin, soffermarsi sulla Madre Madonita, esempio di scultura equestre che esalta la femminilità locale, per giungere e ristorarsi al “Porto”, caratteristico Belvedere dotato di una rosa dei venti che segna i quattro punti cardinali. Attraverso la Villetta Comunale e il Giardino dei Giusti, si proseguirà lungo il corso principale, dotato di un caratteristico basolato, per raggiungere la centrale Piazza Mazzini, cuore pulsante del centro storico, su cui svetta la caratteristica torre campanaria della Chiesa Madre dedicata al patrono San Nicola.

Dalla piazza, la passeggiata si snoderà, poi, lungo il Sentiero Geologico Urbano che collega la natura al centro storico: dai ruderi del Castello alla terrazza panoramica sul borgo di Santa Maria Maggiore, dall’osservazione delle essenze mediteranee all’Abies Nebrodensis.

Non mancheranno sorprese e curiosità legate alla cultura, all’artigianato e alla identità isnellese.

“Isnello conferma la sua collaborazione con la Delegazione Provinciale FAI di Palermo. – afferma il Sindaco Marcello Catanzaro – E’ un vero onore per noi essere l’unica meta della provincia di Palermo, insieme a Carini, ad essere stata inserita nel calendario delle aperture straordinarie del FAI. Vi aspettiamo per trascorrere una bella domenica autunnale alla scoperta del nostro borgo, caratterizzato in questa stagione da sfumature, profumi e sapori unici. Un ringraziamento a Sabrina Milone, capo Delegazione FAI Palermo, e all’Aps See Isnello che hanno organizzato questa imperdibile esperienza e a tutti i giovani volontari isnellesi che accoglieranno e guideranno i visitatori.”

Per prendere parte al suggestivo percorso “TRAME NATURALI: DAL MUSEO DEL FILET AL SENTIERO GEOLOGICO URBANO” di Isnello, basta prenotarsi al seguente link:

La prenotazione è obbligatoria.

Sono previsti tre turni di visita (h. 10.00-11.00-12-00) da un’ora circa ciascuno per max di 25 persone a turno.

Le visite e le passeggiate coi volontari si svolgeranno nel rispetto delle vigenti misure anti-Covid19. Dotarsi di GREEN PASS.