Isnello, escursionista svedese ferito sul sentiero per Pizzo Croce: soccorso congiunto di Soccorso Alpino e Aeronautica Militare

di · Aggiornato il

Iscriviti per seguire i commenti
Notificami

0 Commenti
Inline Feedbacks
View all comments

Caricamento articoli correlati...

0
Cosa ne pensi? Commenta!x