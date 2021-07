Isnello, giovane su scooter impatta contro un suide: 15 giorni di prognosi

(ISNELLO) – [LiveSicilia.it] Un giovane di 17 anni è finito in ospedale al pronto soccorso dell’ospedale Giglio di Cefalù dopo aver investito con il suo scooter un cinghiale. È successo ieri 25 luglio sulla strada provinciale 9 per Isnello. Era circa mezzanotte quando il ragazzo stava tornando a casa. D’un tratto è sbucato il grosso animale. Il motociclista non è riuscito a schivarlo. L’impatto è stato violento. Il ragazzo è finito a terra e poi è stato trasportato in ospedale al pronto soccorso. La prognosi è di 15 giorni.