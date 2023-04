Isnello: Il ritorno della 16ma edizione “Festa delle Verdure tradizionali ed antiche delle Madonie”

Isnello, 15-16 aprile p.v. / Castelbuono 22 aprile p.v

La 16ma edizione della “Festa delle Verdure tradizionali e antiche delle Madonie” di Isnello si terrà il 15 e 16 aprile p.v. ad Isnello e, in esclusiva, il 22 aprile p.v a Castelbuono, su iniziativa del Comune di Isnello con l’essenziale e fattiva collaborazione della Pro Loco di Isnello.

Una manifestazione unica nell’intero comprensorio madonita, in termini di produzione, raccolta e impiego delle verdure e delle erbe spontanee. Una imperdibile occasione di conoscenza del territorio, con la sua storia, la sua cultura e le sue tradizioni e un momento dal carattere fortemente identitario e aggregante per l’intera Comunità isnellese, anche di ritorno. Ricco il calendario degli eventi caratterizzanti questa edizione.

Le erbe spontanee sono legate al secolare sapere isnellese tramandato fino ai giorni nostri. Per non disperdere ma semmai mettere a valore tale patrimonio culturale materiale e immateriale, da circa un ventennio è stato intrapreso un interessante percorso etnobotanico sulle verdure selvatiche edibili che crescono nelle Madonie, anche col supporto scientifico dell’Idimed e dell’Università degli Studi di Palermo.

La ricerca e il riconoscimento delle verdure in aperta campagna, inoltre, è una esperienza sensoriale gratificante, che consente di stabilire un contatto pieno con la natura e di riequilibrare il proprio benessere psicofisico e che sarà possibile sperimentare nella mattinata di sabato 15 aprile con la guida del Prof. Rosario Schicchi.

“La 16ma edizione della “Festa delle Verdure antiche e tradizionali” di Isnello non è soltanto un momento di aggregazione e degustazione. È soprattutto una percorso identitario, di conoscenza e riscoperta dei saperi e delle tradizioni che hanno caratterizzato il mondo contadino delle Madonie.” – dichiara il Sindaco Marcello Catanzaro – “I volontari della Proloco insieme a tanti cittadini, col supporto dall’IPSSEOA “Mandralisca” di Cefalù, si cimenteranno nella riproposizione di antiche ricette, raccontandone le peculiarità ai ragazzi delle Scuole di Isnello e ai visitatori.

Un momento molto interessante e a cui teniamo particolarmente è la tavola rotonda che si terrà ad Isnello nel pomeriggio di sabato 15 aprile: illustri relatori focalizzeranno la loro attenzione sugli aspetti scientifici e botanici delle verdure spontanee, nutrienti dalle proprietà fondamentali nel quadro di uno stile di vita sano in cui la dieta mediterranea costituisce un importante fattore di prevenzione. Domenica 16 aprile spazio all’intrattenimento e alle degustazioni nel centro storico di Isnello, con possibilità di visite guidate al nostro patrimonio artistico e al sentiero geologico urbano, sito Geopark UNESCO.

Appuntamento, dunque, ad Isnello per questa imperdibile due giorni, ricca di eventi culturali e musicali, e per trascorrere momenti di sano relax.”

Ulteriori momenti di approfondimento scientifico si terranno a Castelbuono, sabato 22 aprile, in collaborazione col Museo Naturalistico “Francesco Minà Palumbo” di Castelbuono. In questo modo, il Comune di Isnello ha voluto fornire il proprio concreto sostegno alla candidatura del Comune di Castelbuono a Città Creativa UNESCO per la Gastronomia, nella ferma convinzione che solo alimentando rapporti di reciproco interscambio si può contribuire allo sviluppo culturale delle Madonie

Di seguito il programma dettagliato:

FESTA DELLE VERDURE TRADIZIONALI ED ANTICHE DELLE MADONIE 2023

16ma EDIZIONE

11-14 Aprile

Raccolta verdure sul campo a cura dei soci della Pro Loco e dei volontari.

Sabato 15 Aprile

Presso l’Auditorium del Centro Sociale di Isnello:

ORE 09.30: RACCONTI E TRADIZIONI CULINARIE SULLE VERDURE SPONTANEE

Gli alunni delle Scuole di Isnello incontrano i soci della Pro Loco. A seguire degustazione delle verdure, a cura dell’ IPSSEOA “Mandralisca” di Cefalù.

ORE 10.30 – 13.30: Escursione nelle campagne di Isnello. Riconoscimento delle verdure spontanee sul campo con il Prof. Rosario Schicchi.

ORE 17:00: TAVOLA ROTONDA:

Saluti istituzionali:

Avv. Marcello Catanzaro, Sindaco di Isnello. Prof. Mario Fiorino, Pres. Proloco Isnello.

– Rosario Schicchi, Prof.Ordinario – Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali

“Verdure spontanee per l’alimentazione e la salute”

– Silvio Buscemi, Prof. Ordinario – UNIPA

“Alimentazione e longevità”

– Francesco Cacciabaudo, Docente a contratto – UNIPA

“Aspetti nutraceutici della dieta mediterranea”.

– Dott. Andrea Arini, Gastroenterologo

“Alimentazione e microbiota intestinale”

– Dott. Aldo Messina, Audiologo

“Alimentazione e udito”

Interverranno:

– Prof. Biagio Agostara e Dott.ssa Francesca Cerami – IDIMED.

– Prof. Vincenzo Guarnieri, Dir. Scol. I.I.S. “Mandralisca” Cefalù.

Modera: Dott.ssa Maria Laura Crescimanno – Giornalista

Domenica 16 Aprile

ORE 12.00 – 18.00:

Centro Storico di Isnello, Presentazione e Degustazione piatti a base di Verdure Tradizionali delle Madonie, a cura della Pro Loco Isnello e dell’IPSSEOA “Mandralisca” di Cefalù.

Animazione a cura del Gruppo Folk “I BURGISI” e dalla band DIXIE KINGS.

Visite guidate alle Chiese di Isnello a cura dei Volontari del Servizio Civile Universale e al Sentiero geologico urbano, sito Geopark UNESCO.

*************

Il Comune di Isnello e la Pro Loco, promotori e organizzatori della 16° festa delle verdure tradizionali delle Madonie, sostengono la candidature di Castelbuono a Città creativa UNESCO per la Gastronomia.

Sabato 22 Aprile

Presso il Museo Naturalistico “Francesco Minà Palumbo” di Castelbuono:

Presentazione e Degustazione piatti a base di Verdure Tradizionali delle Madonie, a cura della Pro Loco Isnello e dell’IPSSEOA “Mandralisca” di Cefalù.

ORE 16.00:

TAVOLA ROTONDA:

Saluti istituzionali

– Rosario Schicchi, Prof.Ordinario – Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali

“Le verdure spontanee ambasciatori di sapori e saperi”

– Silvio Buscemi, Prof.Ordinario – UNIPA

“Alimentazione e longevità”

– Claudio Costantino, Prof.Associato – UNIPA

“La stagionalità nella dieta mediterranea”

– Andrea Arini, Gastroenterologo

“Verdure e microbiota intestinale.

– Pietro Pupillo, Docente I.P.S.S.E.O.A. “P.Piazza”

“Tecnologie di preparazione delle verdure”

– Biagio Agostara, Pres. IDIMED, già Primario di Oncologia

“Alimentazione e cancro”

Modera: Dott.ssa Maria Laura Crescimanno – Giornalista

*Il programma potrà subire alcune modifiche per esigenze organizzative.