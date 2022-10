Isnello, Impressioni d’Autunno 2022. Programma delle manifestazioni culturali autunnali del Comune di Isnello

Ascolta l'articolo

Isnello, Impressioni d’Autunno 2022. Con questa definizione il Comune di Isnello ha voluto qualificare il palinsesto delle manifestazioni culturali che caratterizzeranno l’intera stagione autunnale.

Un programma culturale integrato e vario, frutto della sinergia tra diverse realtà culturali e associative che da anni operano ad Isnello e nel territorio.

Il paesaggio isnellese, in autunno, regala colori e atmosfere uniche; a partire da queste suggestioni si è costruito un percorso culturale in grado di riunire Arte, Scienza, Natura, Cultura, Musica, Teatro, Fotografia, Pittura, Poesia, Tradizione al fine di offrire alla Comunità e al comprensorio eventi diversi e per tutti i gusti.

L’Amministrazione Comunale sta puntando sulla partecipazione attiva come primo strumento di promozione culturale, al fine di rendere Isnello un polo culturale attrattivo per l’intero comprensorio, in tutte le stagioni, con appuntamenti di qualità.

La Cultura offre occasioni di inclusione ed è un importante strumento di coesione sociale, pertanto, va resa fruibile e accessibile a tutti i cittadini, di tutte le età e senza limiti di sorta.

Fondamentale è il contributo e la partecipazione di ciascuno affinché la promozione culturale divenga un processo condiviso e partecipato.

Si ringraziano: il GAL Hassin – Centro Internazionale per le Scienze Astronomiche per avere messo a disposizione le proprie competenze scientifiche e i propri spazi per eventi a carattere divulgativo, musicale e teatrale, a testimonianza di come i saperi e le istituzioni sono in grado di dialogare tra loro; l’Aps See Isnello per la coordinazione degli eventi autunnali legati al linguaggio fotografico – dal workshop “Isnello si racconta… Colori e atmosfere d’Autunno” col fotografo Massimiliano Ferro, alle passeggiate naturalistiche e fotografiche alla scoperta del borgo, al I Concorso Fotografico Città di Isnello – il sostegno alla rassegna di musica classica per giovanissimi talenti “Future Artist” ideata dal M.A.Sottile, con la partecipazione degli allievi e maestri del Conservatorio Alessandro Scarlatti Palermo, e il fattivo contributo nell’organizzazione dell’VIII Sapori D’Autunno Isnello che ritorna, come da tradizione, i prossimi 12 e 13 novembre, grazie all’entusiasmo della nuova Consulta Giovanile di Isnello e l’esperienza della Pro Loco Isnello; l’associazione Moger Arte & Cultura, la Giacomo Cuticchio Ensemble, le compagnia Teatro Zeta e L’Armonia di Cefalù per tutti gli eventi musicali e teatrali; il Cai Sezione Di Cefalu’; gli haijin Cinzia Pitingaro e Antonio Sacco che nell’ambito delle iniziative promosse dalla Biblioteca Comunale “Cristoforo Grisanti” – Isnello guideranno alla scoperta della poesia haiku e della sua filosofia di fondo strettamente correlata al paesaggio e alla stagionalità; tutti i ragazzi del Servizio Civile Universale impegnati in progetti di accoglienza, promozione culturale, supporto sociale e decoro urbano; il Parroco Don Domenico Sideli e la Diocesi di Cefalù per aver reso disponibili le Chiese per gli eventi musicali e le visite.

Isnello d’Autunno vi aspetta.

I dettagli del programma sono consultabili e scaricabili al seguente link: https://bit.ly/3TtEun1

Luciana Cusimano

Assessora alla Cultura, alle Politiche Giovanili e ai Servizi Turistici