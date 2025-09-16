Isnello, inaugurato l’anno scolastico nella nuova scuola “Luigi Pirandello”

Inno nazionale, taglio del nastro, suono della prima campanella e via: si parte! Con una cerimonia semplice ma curata nei dettagli, a Isnello è stato inaugurato il nuovo anno scolastico all’interno della nuova scuola “Luigi Pirandello”, una struttura che rappresenta un unicum in Sicilia.

L’edificio è infatti certificato LEED, classe Gold, a testimonianza della sua sostenibilità ambientale e dell’attenzione alla qualità degli spazi. Si tratta di una scuola inclusiva, progettata senza barriere architettoniche, arricchita da mappe tattili e arredi flessibili, capace di adattarsi alle esigenze di ogni alunno.

La nuova “Pirandello” è un edificio nZEB (Nearly Zero Energy Building), ad energia quasi zero: pannelli fotovoltaici, sistemi per la raccolta e il riuso delle acque piovane e l’impiego di materiali ecocompatibili ne fanno un modello virtuoso di edilizia scolastica moderna.

Ma la cerimonia non è stata soltanto un momento di festa. Ha assunto anche il valore di un segnale forte: la scuola di Isnello diventa il simbolo concreto del diritto a restare, a vivere e crescere nei piccoli centri delle aree interne. È la testimonianza che il diritto all’istruzione e alla conoscenza va garantito ovunque, in spazi confortevoli e integrati, indipendentemente dai numeri.

Perché anche se ci fosse un solo studente, quella scuola deve esserci.